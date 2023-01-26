jewellery：紅金主調 天然美鑽 藉珠寶送上祝福

Tiffany & Co. 簡約中尋找力量

新春期間，Tiffany為慶祝兔年，推出多個新款首飾系列。Tiffany T系列全球限量款手鐲以18K玫瑰金配搭粉色藍寶石，帶點浪漫感覺，系列靈感源自品牌標誌T字圖案，在簡約中尋找力量，自信型格地迎接新一年的旅程。Tiffany HardWear系列靈感源自品牌典藏庫一款1971年設計的手鏈藏品，以經典精妙的扣環塑造工業風造型，卻又不失典雅瑰麗，突顯系列剛柔並重風格；Tiffany Knot系列以圓滑輪廓配上鋒銳端部形成鮮明對比，將愛與祝福結合成護身符。全新亮相的Tiffany Lock系列則取材自古董珍藏庫中的掛鎖，以前衛美學詮釋No rules. All welcome的精神。

De Beers 永恒純潔蓮花

Enchanted Lotus系列是De Beers的標誌系列，今次為慶祝農曆新年而設的全新珠寶用上傳統幸運色紅色為主題，飾有紅色琺瑯和天然美鑽。系列吊墜頸鏈和手鏈均採用18K玫瑰金和紅色琺瑯，也是品牌首次將彩色琺瑯材質運用在珠寶設計中。蓮花在亞洲是備受歡迎的花卉圖案，代表純潔和永恒，品牌以天然鑽石向此種象徵主義致敬，因為天然鑽石同屬永恒的象徵。頸鏈中央垂掛着以紅色琺瑯製作的圓牌吊墜，每個圓牌均飾有Enchanted Lotus圖案，以密釘微鑲鑽石勾勒優雅的蓮花輪廓，中央點綴一顆圓形切割鑽石。

Dior 幸運兔子蜻蜓為伴

緊隨2022年推出的虎年限量版Grand Soir腕表，Dior今年推出兔年限量版Grand Soir腕表。在12生肖中，兔子象徵幸運，在新款腕表設計中，表盤上綴飾了同樣代表幸運的蜻蜓圖案，呈現振翅高飛的形態。表盤上，兔子一躍進入品牌經典的Toile de Jouy圖案，各種植物元素以切割精美和加工細緻的黃金和珍珠貝母堆疊而成，細緻迷人。堆疊效果加強表盤的立體感和光影對比，並利用藍色砂金石呈現繁星滿空景象，配搭飾有鑲嵌閃爍切割鑽石的表圈。

Harry Winston玉兔採花煉藥

兔子與月亮之間有不少神話故事，Harry Winston推出的Premier系列珍貴玫瑰金腕表便以此為靈感。品牌自2016年起每年均推出描繪12生肖的腕表，跟系列其他表款一樣，表盤均以微珠打磨珍珠貝母製成，在光線下散發炫目虹彩。中華傳統認為月亮上的黑斑是兔子的剪影，玉兔在月宮中為神仙煉藥。Harry Winston在表盤上描繪這個畫面，捕捉玉兔採集野花準備長生不老藥的瞬間。兔子以18K玫瑰金勾勒輪廓並點綴鑽石，4顆馬眼形鑽石在牠的頸上形成蝴蝶結，工藝師以人手在表盤上灑落22K金粉，宛如星光般閃耀，代表兔子身處月球上。時間指示採用偏心設計，安置在代表月亮的金鑽花環上。腕表的自動機芯配備扁平矽游絲，提供68小時動力儲存。

Fred 中性設計散播快樂

紅色在華人社會中代表鴻運當頭，金色則代表財富，為迎合農曆新年，Fred為Force 10系列注入紅色及金色設計。標誌鏈扣以黃金、白金或玫瑰金打造，備有鑲鑽或純金屬款式及多種尺寸，包括最新推出的XL超大號及鏈繩上飾有一顆幸運紅寶石的Precious Small版本，中性設計適合不同年齡的男女佩戴。鋪鑲鑽石和紅寶石的Chance Infinie珠寶亦延續紅與金的幸福主題，標誌雙紐線「∞」不僅寓意無限潛能，更形似幸運數字8，為佩戴者帶來好運。Pretty Woman系列則以心形為主角，不論是新一年送給父母、伴侶、摯友還是犒賞自己，均是非常合適的禮物，祝願大家時刻快樂。●

查詢：De Beers 2118 2321

Dior 2463 2768

Fred 2915 6618

Harry Winston 2868 6877

Tiffany & Co. 3462 7148

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com