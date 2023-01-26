the buzz：草間彌生當代藝術 引入時尚界 圓點重遇monogram

早在2012年，Louis Vuitton已與草間彌生合作，推出雙方聯乘別注系列，包括男女裝、手袋、鞋履和飾配等，幾乎在品牌所有的產品類別中，都能見到草間彌生的創作身影。全拜時任創意總監Marc Jacobs所賜，喜愛藝術的他把當代藝術作品引入時尚界，讓藝術貼近大眾，同時亦拋開百年經典老牌的包袱，為品牌開拓更為大膽、年輕的創作路線。擅長宣傳手法的他，在世界不同地區設立期間限定店，當年便在尖沙嘴廣東道LV旗艦店櫥窗中，擺放了栩栩如生的草間彌生人體模型，「她」看起來甚為怪異，更成為城中話題。

「擴散概念」融入經典單品

多年後的今天，現任女裝創意總監Nicolas Ghesquière再將草間彌生於藝術中注入的「擴散概念」視為創作靈感，配搭品牌多款經典單品，塑造出新潮氣息，同時藉由草間彌生筆下精確複製的圓點圖案，呼應LV精湛講究的工藝細節。對草間彌生而言，圓點代表無限與永恆。她與LV第2次合作中，透過層疊的圓點圖案反映出無限的特質，而每個圓點的移動距離均精準計算，每個筆觸都有講究的細節，紋理和力度分毫不差，體現出創作過程和主題，同時亦考驗LV手工技藝的極限。

絹印壓花重現圓點

系列以Painted Dots及Metal Dots兩種不同藝術理念的圓點圖案作為核心，當中的Painted Dots系列，透過皮具或經典塗層帆布上的繁複絹印技術和壓花印刷，直接重現草間彌生的手法，無論是忠於原作的彩色重複圓點，或是特別為男士而設計的黑、銀、灰及白色漸變圓點，在monogram圖案的襯托下，也突顯出細膩筆觸。

至於Metal Dots系列，其靈感出自草間彌生的經典裝置藝術《水仙花園》，這是她在1966年的威尼斯雙年展中的作品，在展場鋪滿15,000個鏡面球體。系列中一款Cannes水桶袋（$47,000） ，就是以黑色Taurillon牛皮製造，綴以鏡面金屬半球體裝飾，大大小小的銀色圓球全以手工方式精確鑲嵌，做工極為細緻。

畫下幻覺圓點 減緩痛苦

今次合作中亦包括草間彌生另一標誌作品Infinity Dots。那些精確複製的小圓點，緣起於她的精神疾病。由於患有神經性視聽障礙，草間彌生經常出現幻覺，而這些原點正是她所看到的世界，於是藉由創作，畫下幻覺裏出現的的圓點以減緩痛苦，她曾在自傳《無限的網》中提到：「我有一個心願，希望能從自身的位置透過圓點預測、度量無際宇宙的無限。」因此Infinity Dots亦被視為草間彌生最執念的作品，象徵她「自我消融」的狀態。系列運用了黑白、紅白、黃黑、黑紅等色彩組合，在服飾皮具上呈現無限的小圓點，從密集有序的圖案中，似乎可以看到草間彌生的世界。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

editor's pick：圓點躍上香水瓶

除了時裝系列外，草間彌生筆下的手繪圓點，亦一躍到LV的高級訂製香水瓶上。品牌特別挑選3款經典香水作聯乘，當中包括Attrape-Rêves女士香水、Spell On You中性香水，以及L'Immensité男士香水（各$3100/100ml）。3款香水均由調香大師Jacques Cavallier Belletrud調配，散發不同花香和木質調氣息，清新迷人。品牌在Attrape-Rêves瓶身添上綠、黃、紅、藍和白色圓點，而Spell On You香水就用上重複的紅色圓點，至於L'Immensité男士香水，則以黑、銀、灰和白色圓點形成漸變效果；另外亦為這3款香水配上專屬的帆布旅行裝香水盒（$7050）。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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