活化蘇豪：農郊色調 另類中性工作服

低調而中性造型配搭

但當中最有趣的，是位於Red Hot游擊藝廊旁邊、贏得今季Incubator Project項目的A State of Nature，由主攻服裝的Barbara Fidler-Wieruszewska在2020年創立，丈夫Nick Eisa則主理皮革製品（A）。品牌工作室本以倫敦Hackney為基地，以農郊工作服飾為主打（B），與旁邊以紅色為主調及Queer文化為本的Red Hot相映成趣，A State of Nature服飾的中性定位亦與Red Hot相合。品牌以倫敦製作為定位，兩人均曾為Mayfair及Savile Row的品牌效力，定價則較相宜。產品以恤衫及皮革小物為主打，貼合低調而中性的造型配搭。

網址︰www.astateofnature.com

文：Dawn Hung