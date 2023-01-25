干邑以外 法國人私藏珍品 濃郁果香雅文邑獨樂樂

初次接觸雅文邑這款烈酒時，純粹是被它深邃的顏色所吸引，試了一瓶20年的作品卻有着類似於雪莉桶威士忌的豐富乾果香，令我深深迷上，雖然暫時未能如願到當地朝聖，但其後因工作也和一些酒莊莊主交流，正好為大家略說一二。

700多年傳承的生命之水

雅文邑和干邑同樣是以產區命名的一款酒，但這個位於法國西南面的地方卻有着比干邑更久遠的蒸餾歷史，相傳當生命之水Eau de Vie的製作技術剛傳入法國，當地已開始了一些小作坊形式的雅文邑生產，最早的記載遠至距今700多年前的14世紀初。

雖然雅文邑和干邑兩種葡萄烈酒做法不盡相同，但大家很多時也會將兩者拿來比較。先說原料，大家同是葡萄，干邑主要使用Ugni Blanc的白葡萄，甚至有些品牌會100%使用這種白葡萄，而雅文邑在Ugni Blanc以外，還有用到Baco Blanc、Colombard、Folle blanche等香氣較突出的品種，加上兩地的風土有別，種植出來的效果也因此有異。

量產干邑vs.小品雅文邑

兩種烈酒的生產過程也有不同，干邑用到壺式蒸餾器作兩次提純，酒體相對細緻，雅文邑則用到較迷你的柱式蒸餾器作一次蒸餾，口感較為粗獷亦保留更多原料的香味物質，就是未陳年的新酒已是感覺較濃烈，甚至在木桶的選取上也用到烤烘程度更高的木材，添加豐富的味道。兩者的主打產品也不太一樣，干邑很多時候都是大品牌生產的一些大批次作品，追求調配的穩定和平衡的感覺，雅文邑則主要是獨立莊園特色較為強烈的作品，亦會像葡萄酒（wine）一樣，對年份更為講究。

當然，兩者另一個最大的分別是銷量。單純以產能計算的話，法國每年生產約2.2億瓶干邑，遙遙領先雅文邑的300萬瓶，但是前者主要供應往海外，單以消秏量算只有近400萬瓶干邑被喝掉，而300萬瓶的雅文邑中則是過半都用於本土，感覺上，法國本地人其實更喜歡雅文邑這一種酒。

小心被雅文邑年份誤導

相較商業化的干邑生產，事實上雅文邑給人的感覺更為土炮製作，例如以往不少莊園甚至都沒有自己的生產設施，而是在葡萄的採收季節，有些像手推車小販一樣的流動式蒸餾器，挨家逐戶的上門拜訪，為他們釀造的作品蒸餾。

還有另一點是不太多人知道的：年份雅文邑雖然看起來是「養眼」得多，但根據法規，其實只要多於10年就已經可以推出年份雅文邑，而在陳放至適當味道後，不少雅文邑也會被移至名為dames-jeannes的大型玻璃罐作後續保存，來維持其穩定，因此你或許可以很容易找得到50年前蒸餾的作品，但卻不一定代表它在木桶裏待了50年之久。

還有一點較為可惜的是，雅文邑在法國以外始終不太流行，尤其在香港可以找到的選擇並不算太多。但如果有機會遇到，我亦非常推薦大家嘗一嘗這種法國特色的味道。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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