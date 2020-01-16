教大GPS：再談非華語學生的中文教學

《幼稚園教育課程指引》的建議是：「學校是非華語幼兒接觸中文的主要甚或唯一場地，教師應盡量只用中文，有需要時才以身體語言或圖畫等方法輔助；又應盡量避免使用英語等外語輔助，以免幼兒過分依賴。」舉個例子，如果教師說：「氣球是紅色的。The balloon is red.」每次都重複中英解釋，學生確實能知道氣球是紅色的，但不一定是由於聽得懂「紅色」這個詞語，或許只是聽到「red」。學生可依賴英語，毋須掌握中文，也可完成任務，但這便錯過了學習聆聽粤語的機會，做法不理想。

避免直接中英對照

話雖如此，這是否就表示教師不可在課堂使用英語？曾經有教師，由於同班有另一名英語教師，幼稚園只容許她在課堂使用中文。有一天，她與幼兒看繪本，解釋葉子上的是「甲蟲」，但非華語幼兒不明白「甲蟲」的意思，教師就用肢體動作，用拇指與食指緊夾在一起，以表示甲蟲。問題是，幼兒純粹從這動作，能否得出所指的是甲蟲？為何教師不直截了當說是「ladybug」？意思不就清楚明白？

非華語學生入讀主流學校，缺乏的一般是中文能力。但他們的優勢在於，英語可能是家中常用的語言。教師若能好好利用，英語可以是幫助他們學習的重要資源。

譬如說，教師問非華語學生：「Red的中文是什麼？」然後讓他們回答：「紅色。」這樣要求學生翻譯，可展示出他們能否使用中文表達意思的能力。教師雖然用了英語，但不會造成學生的依賴。學生必須掌握中文，才可做到這翻譯的任務。因此，教師若能善用英語，便可設計出適切的中文學習活動。

同樣道理，母語也是非華語學生重要的學習資源，教師應充分運用。當然，如果學生整天只與同學說母語，就會少了使用中文的機會。不過，這不代表教師必須禁止學生在學校說母語。教師也可運用母語，幫助他們明白教學內容，例如：

教師：「氣球是紅色的。『紅色』，Punjabi（旁遮普語）怎樣說？

學生甲：「Laal。」

學生乙點頭：「Laal。」

善用學生母語

這裏，教師讓學生做語言的代理人（language broker），其他課堂上說旁遮普語的學生，就算最初不明白，或者不肯定「紅色」的意思，現在也能明確得知。可見，即使教師不懂非華語學生的母語，也可在教學上運用他們的母語。當然，更理想的是，教師學習學生的母語。為何教師可以學習日語、法語，而不可學習烏爾都語、旁遮普語？

入讀主流學校的非華語學生，雖然與教師文化不同，但他們都有寶貴的文化、生活經驗，英語、母語皆是他們的學習資源。教師只要妥善運用，無論非華語與華語學生均可受益。

文：林浩昌（幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]