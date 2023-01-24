童途有「理」：爬行好處多籮籮

．鍛煉胸肌、背肌、腹肌及四肢肌肉的力量，增加血液循環，促進肌肉和骨骼的生長。爬行能消耗能量，有助寶寶吃得多、睡得好、長得快

．通過雙手承重，寶寶的肩部及上肢的力量和穩定度得以被鍛煉及強化，也促進手掌掌弓的發育，建立穩固基礎給將來運用雙手的技能，如自己吃飯、玩玩具、塗色、寫字等

．通過雙腿承重，強化寶寶盆骨的力量和穩定度，為將來步行建立穩固基礎

．有助於深度知覺、空間位置感覺及平衡感覺的發育

． 讓身體左右兩側一起及交替式地活動，建立身體協調能力

． 需要左、右腦之間的緊密配合，激發大腦神經系統的發育

． 獨立探索周圍的世界，建立主動及良好的認知能力

．讓寶寶勇於探險，刺激好奇心，為獨立解決問題的能力奠定基礎，增加自信心

誘導寶寶四點跪 避免使用學行車

爬行小貼士：

（1）讓寶寶從嬰兒期開始有多些俯臥時間，通過趴着玩耍去增強頸部、肩膀、手臂、背部和軀幹的肌肉力量，有助建立爬行的基礎

（2）學習由坐到四點跪：寶寶坐着時，將有趣的玩具放在稍遠的地方，鼓勵伸手去拿；家長可輕輕從後協助（圖A），誘導寶寶向前轉移重心，從坐轉到四點跪

（3）利用有趣的玩具或爸媽在前面鼓勵，誘導寶寶從四點跪開始爬行（圖B）

（4）建議家長檢查家居環境有否潛在危險，最好是爬着看看，確保寶寶在安全且有成人看管的環境下探索空間

（5）有趣的用具如伸縮隧道可鼓勵寶寶練習爬行（圖C），家長也要和寶寶一起趴在地上呀！但不需要勉強，因為強迫孩子發展他們尚未準備好的技能，反而會減慢學習過程

（6）除了進食時，盡量減少寶寶在嬰兒椅的時間；被成人抱着或孭着，每次最好少於10分鐘；也避免使用學行車，它們不僅具有潛在危險，而且會阻礙肌肉發育，亦減少了寶寶在地上練習爬行的時間

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：劉佩香（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]