辣媽CEO：新年習俗

各處鄉村各處例，我們家的歲晚，是這樣過的，由做冬開始，揭開序幕。

團年開年 道道餸好意頭

做冬和團年飯其實有很多相似之處，一定要等齊人，所以日子一定要預早夾好，不一定在冬至當日或者年三十晚，但所有有關係的人物必須齊齊整整一起食飯。飯桌上必定有雞有魚有燒肉，還有髮菜蠔豉冬菇，有時會有豬手，有時會有元蹄，鮑參翅肚，包羅萬有。我母親最愛向難度挑戰，紅燒翅、雞燉翅、糖心鮑魚還未夠，佛跳牆都整過！至於甜品，一定是湯圓，有花生餡、芝麻餡，我最喜愛的，是糖不甩！

母親出盡法寶不惜工本，就為了「豐衣足食」好意頭！每樣餸菜都有寓意，有雞食即是有米，魚是年年有餘，燒肉是紅皮赤壯，髮菜蠔豉冬菇是發財好市，豬手是橫財就手，紅燒元蹄是一家團圓。幾忙都好，年三十晚11點母親一定會煮守歲齋；初一食飯特別早，大概11點左右，吃的就是守歲齋，一定要添飯，添起添喜；初二開年，菜單參照冬至及團年飯。小時候不懂得惜福，大言不慚說食到厭，母親罵我身在福中不知福，確實抵鬧！

食過元宵湯圓拆利市 全部上繳

我的童年是豐足的，從來不需要等到過年才有新衫新鞋著，不過我阿媽非常着重好意頭，我和哥哥從小由內到外，包括拖鞋，年三十晚冲完涼之後一定要換新，一定會有壓歲錢，年初一著新衫拜年，再收利市。

收利市無非為了拆利市，我們家的規矩是，絕對不能在任何地方當眾拆利市！所有利市放在枕頭下，等到元宵當晚食完湯圓才可以拆。當時最沮喪的，是有幾多利市錢與我無關，全部上繳收歸「國有」。可今日我很雀躍，大小T兩個秉承傳統，利市錢全部乖乖上繳收歸我有！

新正頭，最緊要好意頭，沒有什麼比一家人開開心心和和氣氣更重要，祝大家闔家平安，滿堂吉慶，幸福年年！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]