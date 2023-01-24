升學攻略．幼稚園及小學篇

問◢ 家住荃灣，未知怎樣安排自行最佳。方案一：選深井天主教小學（20分）；方案二：還是加入宗教分（20分）自行選區內聖公會仁立小學、香港浸信會聯會小學，或區外油蔴地天主教小學、德信學校？跨區機會是否不大？

答◢ 暫不衡量獲取錄的機會，先看看各小學的排位。用世襲超收生排位，深井天主教小學和香港浸信會聯會小學在荃灣62校網的排位前者為第四，後者為第二，用20分來報讀，前者獲取錄機會高些；而聖公會仁立小學在65校網13所小學中排第一，油蔴地天主教小學在31校網10所小學排名也是第一，用20分來報讀以上兩校，機會不大，因有宗教背景排名第一的學校非要25分不可。

沙田就近入學 救世軍禾輋可「秤先」

問◢ 小兒2019年12月出世，性格好動、愛發問、求知慾高、好奇心重，十分喜歡看書。2023年9月讀K1，現就讀粤南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園PN（學前班），另外救世軍禾輋幼兒學校、九龍靈糧堂幼兒園都收到取錄通知，你覺得哪間適合他？哪間學校較好？升小時會嘗試考直私小學，另大圍津小自行有20分。

答◢ 3所幼稚園都參加了「幼稚園教育計劃」，本人根據教育局質素評核報告，給粤南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園A、救世軍禾輋幼兒學校A+、九龍靈糧堂幼兒園亦為A+。而評核報告是基於管理與持續發展、學與教、學校文化及兒童發展等4個範疇。甄選高質素幼稚園，小朋友讀得開心、學得愉快，因此，評分較高的救世軍禾輋幼兒學校及九龍靈糧堂幼兒園值得考慮。如果你住沙田，基於就近入學原則，前者可「秤先」！

住葵涌升K1 荃灣浸信會值得考慮

問◢ 小兒現就讀啟思幼稚園（青衣）PN（學前班），明年入讀K1，家住葵涌，心儀聖公會仁立紀念小學及聖公會仁立小學。現收到香港培道小學幼稚園、荃灣浸信會幼稚園、香港靈糧堂秀德幼稚園及香港靈糧堂荃灣幼稚園取錄，請問各學校排名如何，該如何選校？

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給你提出的幼稚園評級如下：培道小學幼稚園A、荃灣浸信會幼稚園A++、靈糧堂秀德幼稚園A+、靈糧堂荃灣幼稚園A+。既然你住葵涌，似乎荃灣浸信會幼稚園值得考慮，一來評級最高，二來比較近葵涌。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]