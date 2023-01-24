好去處：農曆年假海景staycation 人氣兔仔陪小朋友食玩瞓

【明報專訊】兔年當然要同可愛兔仔一齊過啦！人氣兔仔Miffy來到北角，約大家齊齊食、齊齊玩、齊齊覺覺豬，陪小朋友過一個開心假期！
（小模特兒因拍攝需要暫除口罩）
文︰顏燕雯
小模特兒：Leila Ho
港島海逸君綽酒店推出的Miffy主題staycation，絕對滿足到一眾Miffy迷的需要。除了從酒店大堂、主題樓層電梯口到客房都見到Miffy蹤影外，大家更可於酒店的Le 188˚餐廳及酒廊，一邊看美景一邊享受主題下午茶，而入住的禮品包除手提袋、拖鞋外，更送上Miffy毛絨公仔，讓大家可以抱着Miffy四處打卡，晚上又可帶它到天台一起欣賞燈飾，超興奮呢！
■INFO
港島海逸君綽酒店×「Miffy」住宿連餐飲
入住日期︰即日至3月15日
內容︰．豪華海景客房住宿1晚
．2位成人早餐
．雙人主題下午茶
．每房可獲贈Miffy主題禮品包，包括Miffy主題手提袋一個、Miffy主題拖鞋兩對、Miffy毛絨公仔（16厘米高）一隻及扭扭花束DIY製作套裝一包
價錢︰$1920起/晚（已包加一）
預訂網址︰bit.ly/3VCXHnn
查詢︰2121 2688
[Happy PaMa 教得樂 第433期]