好去處：農曆年假海景staycation 人氣兔仔陪小朋友食玩瞓

（小模特兒因拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

小模特兒：Leila Ho

港島海逸君綽酒店推出的Miffy主題staycation，絕對滿足到一眾Miffy迷的需要。除了從酒店大堂、主題樓層電梯口到客房都見到Miffy蹤影外，大家更可於酒店的Le 188˚餐廳及酒廊，一邊看美景一邊享受主題下午茶，而入住的禮品包除手提袋、拖鞋外，更送上Miffy毛絨公仔，讓大家可以抱着Miffy四處打卡，晚上又可帶它到天台一起欣賞燈飾，超興奮呢！

■INFO

港島海逸君綽酒店×「Miffy」住宿連餐飲

入住日期︰即日至3月15日

內容︰．豪華海景客房住宿1晚

．2位成人早餐

．雙人主題下午茶

．每房可獲贈Miffy主題禮品包，包括Miffy主題手提袋一個、Miffy主題拖鞋兩對、Miffy毛絨公仔（16厘米高）一隻及扭扭花束DIY製作套裝一包

價錢︰$1920起/晚（已包加一）

預訂網址︰bit.ly/3VCXHnn

查詢︰2121 2688

[Happy PaMa 教得樂 第433期]