家家有禮：新春與野兔「森」度遊

【明報專訊】兔年當然要找來小兔子做主角！西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro與葵興life@KCC合作，帶領大家展開一場「新春兔兔『森』度遊」，包括坐上花之禮物車與小貓三兄弟一同出發拜年、與小野兔休閒茶敘、參觀小企鵝及其他小動物的秘密桔園、走入森林探訪小刺蝟及小白熊的安樂窩等，互相送上佳節祝福。同場更會舉辦新春市集，集合多名本土職人的手藝創作、天然產品及手工食品，讓大家都能選到心頭好。