家家有禮：金兔「竹」願過肥年

【明報專訊】今個農曆新年，新鴻基地產旗艦商場apm請來紐約時尚插畫家Kirsten Ulve，合作打造「『竹』願金兔遊藝園」新春裝飾，特設5大新春祈福打卡點，其中10呎高的時尚招財金兔融合國際藝術元素，擺出可愛招財手勢向大家拜年，祝願各位家肥屋潤。同場的開運電子揮春轉運站，讓大家在鏡頭前拍照時化身兔年吉祥物，自選祝賀語句並加上個人頭像後，可即時列印出獨一無二的的電子賀年揮春，或可下載為親朋戚友送上祝福。The Point會員只要追蹤apm Instagram或facebook官方平台，及以電子貨幣購物消費滿指定金額，即有機會參與。