Dordor說，飼養第一隻兔子時，因為什麼也不懂，買了很多不合用的東西，也不懂餵飼方法，令兔子患上牙瘡，每天要替牠注射抗生素。「我不知道兔子要吃草，原來吃草能幫助牙齒磨短，我發現的時候牠已不肯再食草，所以每隔5、6個月便要帶牠到診所磨牙，要做手術清理牙瘡內的膿，每天在家也要為牠打抗生素，所花的時間和金錢也不少。」當年飼養的獅子兔10歲時便離開了，Dordor隔了一段時間才養另一隻垂耳兔，當時兒子樂樂才1歲多。樂樂平日亦以媽媽做榜樣，學習如何跟兔子相處，例如知道不能摟抱牠，他亦會對兔子十分溫柔；同時也學習到兔子的特性，不會強迫牠們陪自己玩。Dordor更慶幸樂樂對兔毛沒敏感。

不過，垂耳兔不久因病離去，「見到牠不吃東西便帶牠看醫生，原來是肝有事要做緊急手術，需要3萬多元，可惜只是打了麻醉針牠便離開了」。當時樂樂還很小，Dordor以為他不會有感覺，兔子火化後那晚上，卻見到兒子在被窩偷偷哭泣，才知道是時候教導孩子生離死別的道理。現在樂樂也會幫忙照顧兩隻兔子，如兔子「放風」時會陪牠們玩和餵食，他說：「我還會替牠執便便。」要教曉小朋友與兔子好好相處其實不困難，除了身教，也可像Dordor一樣藉着照顧小動物來教導孩子做一個有愛心、有責任感的主人。

[Happy PaMa 教得樂 第433期]