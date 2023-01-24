領養兔仔：做義工照顧兔仔 領養須三思 當一生的主人 家人要達共識

同是兔年出生、11歲的卓蕎和芯堯，對兔子都有一份特別的感情。今次她們成為小記者，帶大家走訪非牟利機構香港兔友協會，以小朋友角度帶大家認識兔子習性，讓大家在飼養前懂得三思而後行。

文︰顏燕雯

來到位於旺角的香港兔友協會（下稱兔協），發現工作人員都非常忙碌。那裏共有兩個兔子的居室，分別為領養房和寄養房。領養房內居住的是被主人遺棄、等待大家領養的兔子，數目有近百隻；寄養室則是為有需要的主人提供暫託兔子服務。

兔協於2003年成立，一直接收被遺棄的兔子，同時也擔任教育大眾的角色，教導正確養兔知識。兔協主席Shirley Tong說，當有主人向協會申請棄養，若非關係到兔子性命危急個案，他們都會先想辦法為主人解決問題，解決不來才會安排接收。她表示棄養很多時是因為事前考慮不周，若能事先了解飼養兔子需要注意的事情，棄養情况也能大大減少。今次透過小記者與Shirley的對談，大家就會更清楚自己是否適合成為兔子的主人。

■兔：兔協主席Shirley 記：小記者卓蕎、芯堯

記：飼養兔子前，有什麼要準備，要購買什麼用品，如籠子、兔糧？

兔：用品方面不外乎籠子、水樽、廁所、食物碗等，但其實要準備和考慮的事情遠比日用品更多！小朋友，你們今年多少歲？

記：11歲。

兔：兔子平均壽命為10至12年，試想想，如果你現在開始養兔子，牠會陪你經歷10至12年的時間，到時你已經過了20歲。這段期間，你或會升上不同學校、讀大學，甚至到外國升學。有些人則由單身到結婚，甚至有小朋友。所以你們要考慮的，是接下來的日子，是否可以一直好好照顧牠。有些棄養個案，最初是家長為了滿足小朋友而買兔子，當子女長大了，到外國留學，再加上家中沒有再僱用工人，兔子又老了，便打算遺棄牠。所以飼養兔子，全家人也要有共識，不要因為一個人想要便去養，所有人都要一同考慮清楚。

兔毛幼細 易飄散致敏

記：我如何知道是否適合養兔子？

兔：首先你要清楚自己有否對兔毛敏感。有些人對貓和狗的毛沒敏感便以為無問題，但其實這是錯的！因為兔毛比貓狗毛幼細得多，容易飄散在空氣中，對幼童和長者來說尤其容易引發一連串問題，輕則皮膚痕癢、流眼水，嚴重可引發咳嗽和哮喘。有些人又因為買了兔子回家才發現家人敏感，便打算放棄飼養。所以我們協會需要申請領養兔子的人先來做義工，其實不止要他們來體驗和學習照顧兔子，同時也可在過程中，看看自己有沒有對兔毛、草碎過敏。

記：養兔子需要花很多時間去照顧牠嗎？

兔：兔子不能長時間被困在籠內，牠們需要有「放風」的時間，每天約4小時，讓牠在屋內走動。所以要注意家居環境，把電線和雜物收好，以免被咬爛，也要為牠清理屋內的排泄物。其次要常常留意牠們的飲食習慣，因為兔子一旦不舒服，便不會吃東西。室溫太熱（超過25℃）、裝修嘈雜聲、打風、身體有毛病等，牠們都會因為感到不適而不吃不喝，也不排泄，如果這情况超過11小時便會有生命危險，所以若看到牠的飲食習慣改變，便要立即看醫生。

提供用品清單及訓練

記：原來兔子這樣容易生病！

兔：對呀！兔子比貓和狗更有性格，因為兔糧是很香的，對兔子來說十分吸引，如果牠不肯吃便有問題。兔子常見有腸胃問題，亦有可能生腫瘤、跌斷腳等，尤其小朋友硬去抱牠，牠逃走時很容易跌斷腳。你知道嗎？兔子雖然毋須打防疫針，但若要看醫生的話，便要看專科，要找能夠提供寵物兔子醫療的獸醫診所，價錢絕不便宜，單是見醫生也由幾百到幾千元不等，還未計藥費及手術等費用！所以飼養前，也要考慮自己有沒有經濟能力去負擔兔子的醫療費用。

記：這裏有很多等待被人領養的兔子，雖然牠們有些患有不同疾病，但仍然很可愛。如果想領養，要怎樣做呢？

兔：首先申請人要年滿18歲，當然你爸爸或媽媽（申請）也可以。填妥申請資料後，我們會審核，或會做家訪。之後他們可來見見想領養的兔子，並要做義工照顧牠們，想一想之後你每天都要這樣做，可以接受嗎？如果是一家人一同領養，我們也會看看小朋友對待兔子的態度。兔子是很慢熱的動物，領養者和兔子都可以趁這機會互相了解是否合得來。成功後，我們會提供所需用品清單，以及2小時訓練課程，教大家如何安全地抱兔子、了解兔子常見疾病等。之後亦有義工跟進兔子回家後的情况及提供支援。我們的領養服務是不收費的，明白很多人都喜歡年輕、漂亮、健康的兔子，但領養的意義就是要給兔子一個家，只要你不介意這些兔子曾經被遺棄、有着不同的疾病或感人小故事，都可以考慮。

[Happy PaMa 教得樂 第433期]