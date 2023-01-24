Redmi屏幕自調刷新率更省電

【明報專訊】想有5G網速且價錢便宜的手機，除了Samsung之外，亦可選擇由小米推出的Redmi 10 5G。手機同樣使用MediaTek Dimensity 700八核心處理器、5G雙卡雙待、5000mAh電量。它還支援18W有線快速充電，不用擔心電量問題。至於屏幕方面，使用了6.58吋2048×1080像素LCD，支援90Hz刷新率之餘，還能夠因應不同的使用情况變更刷新率，有效省電。