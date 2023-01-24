Honor 6.7吋大芒 支援22.5W快叉

至於拍攝能力上，機背設有6400萬像素主鏡頭、500萬像素超廣角、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，機面亦設有1600萬像素自拍鏡頭，入門機中算是十分不錯。不過，由於手機只使用Qualcomm Snapdragon 680處理器，僅支援4G LTE，但仍有3卡槽設計，包括雙卡雙待的雙SIM卡插槽和microSD插槽，都算夠用。

Honor X8規格

最高支援網絡：4G LTE（2卡槽雙卡雙待）

屏幕：6.7吋2388×1080解像度LCD、90Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 680

內存容量：6GB RAM / 128GB ROM / 不支援microSD

電池容量：4000mAh

體積 / 重量：163.4×74.7×7.45mm / 177g

售價：$1699

網址：bit.ly/3jU0Y3p