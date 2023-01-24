中環街市變大笪地 大紅花牌賀新春

欣賞大紅花牌後，推薦大家走上2樓。位於深水埗的懷舊店「雅俗共想」，趁新春在這裏開設期間限定店，以士多玩具為主題，主要售賣1960、70年代的零食及小玩意。店內展出多種中古玩具，以及舊時雜物、古董、雜誌及海報等。創辦人Ricky Lau是玩具收藏家，對1960、70年代香港製塑膠玩具情有獨鍾，最初於2017年在深水埗舉辦古玩具展，反響不錯，順其自然開設小店。他亦因此認識不少本地收藏家，有的收藏雜誌文件，有的收藏家品，「一切始於一份『情』」，大家在那個年代生活過，自然會產生一種情懷，舊物品裏便盛載着歷史。

說起新年，Ricky提到小時候常玩的棋類玩具，「以前新年，一大班小朋友拜年時會玩波子棋、飛行棋」，就像現時年輕人聚會時玩的board game。以前人們常玩的棋類多是木或紙製，現在買少見少，如「旅遊大亨」、「海陸空三軍棋」、「足球棋」等，年輕一代或許從未聽過，但相信知道的人會勾起童年回憶，Ricky指現在也有人會尋找。此外，他特別介紹俗稱「波板糖」的1980年代全機械圓旗的士咪表，金屬製造特別有質感，得到不少收藏家青睞。若在這裏走一圈仍「未夠喉」，之後不妨到深水埗本店，看看能否找到童年故事。●

中環大笪地，市旺添福氣

日期：即日至1月31日

地點：中環街市

查詢：3618 8668

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