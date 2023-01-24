走入微縮香港 逛花市買風車睇海鮮舫

璀璨耀眼的維港夜景、滿載香港人回憶的珍寶海鮮舫、遊客必到的尖沙嘴鐘樓、在街邊檔口理髮……這些屬於不同年代的香港生活場景展現眼前，就像走入時光機一樣，讓大家重溫香港歷年來的變遷。最近快樂微型藝術會聯同荃灣如心廣場，舉辦充滿香港情懷的微型藝術展覽「小香港．大節日」，以細小精緻的微型藝術，立體地重現令人難忘的香港人、事、物。

食神駕到珍寶海鮮舫

一眾創作者透過逾60件微型藝術展品，期望講好「香港故事」。自2018年開始創作的藝術家顏麗曣（Doris）表示，微型藝術就像一幅3D，甚至4D的畫或相片，「它可以將一個場景或氛圍，以全方位不同角度具體展現」，以小見大，把生活上有意義的事物完整全面地保存下來。

除了過去曾展出的作品外，當中也有特意為今次展覽準備的匠心之作，其中最矚目的展品想必是1.5米長的《珍寶海鮮舫》。藝術家蔡璧龍及何國添早於4年前實地考察及拍照，並取得建築圖，才能真實重現它昔日的光輝歲月，包括璀璨燈飾、「歡迎光臨」霓虹招牌、人來人往的宴席，若仔細觀察更會發現其中加入了電影《食神》中周星馳和谷德昭的經典對手戲，趣味十足；兩人另一件作品《遺忘的時光——1930》，則帶大家漫遊昔日香港，早期建築物外牆的中西廣告招牌、赤膊的人力車夫、街上巡行的婚嫁隊伍等，立體展現上世紀戰前風情。大家亦不妨集中注意，看能否找到電影《功夫》中的殺手、詠春葉問的武館，甚至正在出巡的英女王。

重現尖沙嘴鐘樓綵燈會

為了讓大家感受到濃厚的節日氣氛，是次展覽特設多件應節作品，包括《尖沙嘴鐘樓》、《黃飛鴻舞獅賀新春》、《年宵花市》和《團年飯》等，製作起來同樣不簡單。Doris負責的賀年展品《黃飛鴻舞獅賀新春》耗時3個月，單是獅頭已用了2個月製作。「因為我沒有實物尺寸的獅頭，只能靠相片估計，難以完美掌握獅頭實際形狀，做了太窄或太圓的失敗品，所以一邊做一邊嘗試不同方法，再作修改」。她參考了真實獅頭所需用到的「紮（作）、撲（紙）、寫（色）、裝（飾）」傳統技藝，再加以轉換套用到微型藝術，獅頭上的七彩毛球則用非物質文化遺產的絨花製作，可謂一絲不苟。Doris指為了呈現逼真的效果，盡量採用貼近實物的材質，「希望令觀眾感受到輕軟柔滑、『毛鬙鬙』等物料質感，提升作品的像真度」。

至於香港集體回憶的重要地標《尖沙嘴鐘樓》，則由藝術家何國添及陳翠薇特別製作，參照了2019年在鐘樓舉行的綵燈會，旨在將近幾年少見的活動重現大眾眼前。作品內包括有「吉祥鳥」之稱的孔雀綵燈，以及全人手製作的元宵花燈，寓意幸福美滿。其中微型孔雀綵燈製作難度甚高，每條羽毛都需要貼上絲帶，更要在邊緣圍上金色鐵線，以模仿花燈的框架，一隻孔雀單是身體部分已有兩層分別14條羽毛，加上佔大比例的尾羽部分，而作品共有4隻孔雀，十分花工夫。●

小香港．大節日

日期：即日至2月19日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：荃灣如心廣場1期1樓中庭

查詢：2439 1618

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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