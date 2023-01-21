傳承手藝 編織忘憂 竹藤穿梭經緯 送上祝福

陳郁（Yuk）和黎潤詩（Cecilia）喜歡以竹、藤、布等材料創作，二人組成了工作室Breakthrough Art Studio。Cecilia念服裝與紡織，常接觸布料，很想從物料和工具開始發掘其不同可能，便與Yuk組成情侶檔，一同探索編織的故事。他們經常走訪台灣、泰國、老撾等地，四處拜師學藝。

Yuk的父親是木匠，耳濡目染下愛上手作，在剛開辦工作坊時，他曾親手砌出一部織布機，及後鑽研其他物料如藤和竹的編織法。他說藤、竹編織其實與布一樣，都是由線開始，直線稱為經，橫線為緯；曾經香港不少家居都常見藤、竹製成的家具器物，不過老師傅說這是塑膠產品興起前的事了，加上當時印尼限制藤出口，令本地藤織產品市場一下子萎縮了不少。

Yuk說，我們有時見到十元八塊的竹藤織產品，不是因為機器大量生產才這麼便宜，而是因為某些國家用廉價的薪水請工人去做。「有同學仔來上課，發現自己要花兩三天去完成的作品，在坊間只是賣這麼便宜，除了驚訝，也更加珍惜這門手藝。」

竹藤種類結構影響剪裁

與其說Yuk和Cecilia開班教編織，他們更加像一種使命傳承，除了舉辦不定期課程，也與不同機構合作舉辦限定工作坊，以及參與不同形式的展覽。Yuk指跟老一輩師傅學藝時，他們大都用口述式跟他們分享，鮮有手把手去教。如今自己作為年輕一輩的導師，除了示範、教導，也鼓勵學生不斷練習、嘗試和創新，學生想到哪些新的編織組合，他們都會在旁輔助。Cecilia說，上課時會由介紹植物開始，讓學生懂得分辨竹和藤的種類、結構，至少竹皮和竹肉也要懂得分辨。單是如何剪裁已關係到植物的結構，例如切割竹條要在竹皮那面用𠝹刀輕輕劃出一道小痕，然後用手掰開；之後用砂紙磨平尖角和竹肉，避免弄花竹皮及損壞竹皮的保護面。

作品糅合不同編織技法

至於編織技法更加多不勝數，他們會在每款作品中滲入各種編織技巧，學生學會後便可利用不同編織法自由組合。如竹編杯墊可用疏編（竹篾間保留小洞）中的六角編法，盛物的籃子則多用密編如平編法；疏編與密編又可互相交疊成新圖案。在學習了不同編織、包裹邊緣方法後，學生便能慢慢懂得分辨何謂好作品，「例如有些生產追求速度及考慮實用度，包裹邊緣會用鐵線或膠帶，這當然簡單得多，但就沒有用竹或藤來得精緻」，Yuk說。

Breakthrough Art Studio設有不同程度課程，由杯墊、圓筒器物到野餐籃都有，沒有經驗的學生由level 1開始，可以在杯墊或圓碟等作品中，挑選有興趣的來學習。工作室亦設有課堂時數較少的體驗班，好像早前​​在西九文化區藝術公園舉行的「竹」福揮春掛飾工作坊，讓參加者透過體驗了解不同物料的製作方法。例如製作藤製品，先要浸水待其軟化才能使用，製作時還要不時噴水保持軟身；竹除了要在製作過程中噴水外，同時亦要用火來使它屈曲，以編製出立體作品。此外，無論是竹或藤編織 ，都經常要長時間重複同一技巧，既花時間，也考耐性，絕對是個能令人全程投入、忘記煩惱的療癒手藝。●

藤編/竹編工作坊

費用：$250起，視乎作品而定

上課地點：葵涌

fb：＠breakthroughartstudio

DIY藤編籃子

材料：

胡桃木底座（已事先打洞，省卻編織底座步驟）

剪刀

噴水壺

藤心（直徑約2毫米）

步驟：

1.藤心用水浸軟，時間視乎環境濕度，一般約半小時便可

2.把一條藤心輕輕對折，定出中間位

3.把藤心左右兩端分別穿進底座兩個相鄰的洞內，再拉出

4.拿起第二條藤心，一端穿入剛才第一條藤心所穿的洞內；另一端則穿往隔鄰的洞內，餘此類推，至穿完所有洞為止

5.拿起一條新的藤心，打橫隨意放進其中兩排直（經）線的藤心之內側

6.以一挑一壓的方式，把藤心內、外、內、外的穿過所有經線

7.完成一層再一挑一壓穿第二、三層，上一層的挑和壓位要與下一層的相反。直至織到理想高度

8.過程中若發現藤心變硬，可噴水，或把整個作品往水浸泡一會

9.隨便選兩條經線，收往右邊經線後方，餘此類推，注意不要重疊或扭轉藤心的方向，保持一致

10.完成底層收邊花紋後，把伸展出外的藤心，每兩條穿進隔一個或兩個（視乎想要什麼花紋）底層收邊花紋的小洞內

11.把裏面的藤心，左疊右的每兩條向下收好

12. 修剪多餘部分即成

文：顏燕雯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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