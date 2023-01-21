●遊戲推介：燒腦方格板 解悶一流

2048（免費）

系統：iOS、Android

類型：遊戲

年度最佳遊戲 轉地圖過關

曾經在Apple Store上獲選為年度最佳手遊的「紀念碑谷」系列，是獲不少玩家好評的手機小品。玩家轉動地圖，目標要令主角渡過不同難關，前往目的地完成版圖。遊戲的美術及關卡設計都非常一流，而且每一版的遊戲時間不會太長，非常適合拜年時用來打發時間。●

紀念碑谷 1、2

系統：iOS

類型：遊戲

收費：$28

幫主角搞鬼逃出生天

「神回避」系列畫面插畫看似十分簡單，但遊戲內容十分「抵死」搞笑。玩家目的是在不同的場景中，協助主角「逃出生天」。每一版都需要在圖中找尋不同提示，然後為主角的逃亡鋪路，雖然難度不高，但每一版的重點都不同，要完全過版都要花一點時間才可。不過遊戲早已貼心地提供攻略影片提示，用作消磨時間非常適合。●

神回避1、2、3（免費）

系統：iOS

類型：遊戲

超級無敵電視機 港人最啱key

想當年大台綜藝節目中，其中一個遊戲環節「超級無敵大電視」相當過癮。這款「Party Guess」的遊戲玩法相當簡單直接，而且內裏有多個香港風格的題目，例如明星、經典港產片、中文歌曲等，包保大家有共鳴。只需要有2人或以上便可以一齊玩。●

Party Guess（免費）

系統：iOS、Android

類型：遊戲

[E潮]