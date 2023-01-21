即查親戚稱呼 開枱計番 拜年Apps傍身 實用好玩

●賀年推介

WhatsApp加賀年stickers

大時大節，很多人都會利用WhatsApp祝賀好友，不過使用的stickers都是程式內置或由朋友轉發，實在有點悶。其實只要利用以下方法，就可以為WhatsApp加入多達數以萬計的stickers。如果是iPhone用家，首先要安裝「五色學倉頡ONLINE」App。●

iPhone加入stickers步驟：

1.在手機安裝五色學倉頡ONLINE

2.在手機Safari前往WhatSticker網頁（whatsticker.online），選擇喜愛的stickers

3.點按Add to iPhone，會自動打開「五色學倉頡ONLINE」

4.直接點按「儲存」後，便可以於WhatsApp內使用stickers

註：Android用家可於WhatSticker頁面直接點按下載

五色學倉頡ONLINE（免費）

系統：iOS

類型：工具

輩分關係計算機

疫情期間出生的小朋友，可能今年才有機會四出拜年，見到親戚打招呼，問題就來了！我個女該如何稱呼我阿媽個表弟和舅母呢？一律用上萬能key「叔叔、姨姨」有欠誠意。用「三姑六婆」App輸入對象關係，即可計算出親戚的稱呼，𢭃利市時倍加親切感。●

三姑六婆（免費）

系統：iOS、Android

類型：工具

自家設計 獨一無二利市封

利市封如能自製、加入個人元素，派給親友就更有趣。「玩美相機」App內不單有大量新年風格的相框，更有不少利市封模板。自家製利市封的過程非常簡單，在App內「模板＞節日＞農曆新年」或「探索＞模板區」選擇合適的利市封模板，之後按指示更換相片或加入不同設計的文字、貼圖，設計完成後列印出來，便成為獨一無二的自家利市封。●

玩美相機（免費）

系統：iOS

類型：相機拍攝

文：JJ

圖：網上圖片

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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