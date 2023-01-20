專訪《芳寸之地》導演、演員 細聽在日難民求存物語

香港並無簽署聯合國《難民地位公約》，僅為難民中轉站，申請者須等待確認難民身分以獲第三國收容，但一等可能便是10年，甚或沒有身分下度過餘生。至於日本雖為難民收容國，但極少難民庇護申請獲批（據日本外務省數據，自1982年至2021年共有87,892人申請，僅有915人獲批）。當申請被駁回，就不能再居留和工作，面臨遣返噩耗。《芳寸之地》講述庫爾德少女薩莉婭（嵐莉菜飾）一家在日本扎根多年，結果難民庇護申請遭駁回，一家人生活徹底被打亂，自由出入、升學、工作等平常事頓成奢望。

居日庫爾德家庭掙扎

《芳寸之地》為川和田惠真初執導筒之作。作品源於川和田偶然看到庫爾德女兵對抗伊斯蘭國的相片，她們和自己年紀相若，卻在前線為家園而戰，不禁對庫爾德人感到好奇。庫爾德本是游牧民族，散居於土耳其、敘利亞、伊拉克、伊朗一帶，但當殖民主義及現代民族國家出現後便成為犧牲品，變成沒有國家的民族。庫爾德人多年來因爭取獨立而屢受迫害，不少人逃往外國尋求庇護。川和田後來得知，有近2000名庫爾德人在日本尋求庇護。

她本想邀請庫爾德人參與拍攝，但由於可能影響難民申請，最終只能起用非庫爾德的演員。除了庫爾德社群提供的資訊外，試鏡期間，川和田也接觸到不少在日外國人，將他們的經歷融入作品。「本身那邊（埼玉縣）都比較多外國人聚居，因為多工廠或建築工地，外國人較容易找到工作，漸漸在那邊建立了外國人的社群，所以就選擇在那裏拍攝。實際上庫爾德人也在那邊居住和建立社群。」

日本人的待客之道

一個家庭裏面可能亦有不同宗教信仰，或操不同語言。戲中，來自土耳其的庫爾德人便會混雜庫爾德語和土耳其語溝通。至於薩莉婭的日本好友聰太（奧平大兼飾），其實是受到受訪者啟發而創造的角色：「因為聽到很多受訪者，都好希望有聰太這樣的一個人，在身邊幫助自己、信任自己，某程度上將在日外國人對於日本人的希望，寄託在這個角色上面。」

戲中薩莉婭父親曾諷刺日本人的待客之道（おもてなし），川和田解釋：「如果大家以遊客的身分去（日本），日本人就會非常積極去表現他們的待客之道，亦希望多點遊客去日本。但一旦不以遊客身分去（日本），而是以居民身分住在日本的話，日本人就不會以日本本土國民同一水平去看待外國人。一旦有外國人犯法，日本人就會即刻拉開距離，覺得他們不是日本人來的，跟自己不同，會有這種對比。」

所以《芳寸之地》除了是難民故事，也是外國面孔在日掙扎的故事，更是少女成長的故事。川和田本身是英日混血，混血兒的外表令她成長時屢受同儕質疑，「現在去便利店，仍有很多日本店員好努力用英文跟我溝通，或者稱讚我的日文很好」。她從自身經歷發覺，少年階段時，價值觀最易受周遭觀感影響，而這也是觀衆能從中找到共鳴之處；她相信所有在日生活、具外國人面孔的人，都有類似的經驗。

與身分矛盾和解

「薩莉婭這個角色，希望自己的身分是日本人，但因為外國人的外表，所以無論如何，周圍的日本人都會當她是個外國人。」嵐莉菜如此分析自己飾演的角色，她亦深有同感。她擁有5國血統——日本、德國、伊朗、伊拉克及俄羅斯，有外國人的外貌，因此自小就像薩莉婭，面對着質疑的目光。戲中兩個場景她最感同身受——薩莉婭在便利店兼職時，光顧的大嬸稱讚她「你的日文真好」、「長得很像洋娃娃」，嵐莉菜笑言自細就常聽到這兩句話；另外在世界盃期間，她和薩莉婭也常被問起支持哪一隊，不期然暗忖：「是不是不能答『我支持日本』呢？」4年1次的世界盛事，反倒成為了她4年1次的世紀難題。

薩莉婭起初因覺得自己是日本人而抗拒庫爾德人的身分，嵐莉菜認為「在最後經歷了很多事，薩莉婭有了新的覺悟。她希望以一個日本人的身分生活下去，但也沒辦法否認自己曾經是一個庫爾德人，曾經是沒有日本國籍的人，她無法否認這個身分」。最後薩莉婭彷彿接受庫爾德傳統，重新認識自己的身分，川和田總結道：「薩莉婭成長了，希望以自己想要的身分或者自己心目中想成為的形象生活下去，而不是受到民族或者任何事束縛。」

《芳寸之地》的語境講述獨有的在日庫爾德難民故事，畢竟家家有本難念的經，但川和田「希望透過這部電影，表達不同國籍、不同語言的人，都可以透過自己的努力去爭取想要的事，爭取想要的身分或者身分認同」。●

芳寸之地

預告片︰bit.ly/3koK0dC

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜