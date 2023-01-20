賀年美點：金黃番薯薄餅「瀛」新年

岸本太太fb：@KishimotoHoWY

食譜1：番薯薄餅

材料（1人分量）：

番薯1條……（約200克）

日本本菇……1束（約100克）

油……1湯匙

鹽……小量

黑胡椒……小量

做法：

1.番薯洗淨，連皮切絲

2.日本本菇切去底部，濕布抹淨

3.燒熱油鑊，用中火略炒本菇，下番薯條、鹽和黑胡椒，炒香，趁番薯半熟時用鑊鏟塑成圓形，轉細火煎至定形，兩面呈金黃色即可

食譜2：番薯多士

材料（1人分量）：

番薯……1/4條

白味噌……2湯匙

彩椒……1個

方包……1片

食用水……1湯匙

做法：

1.番薯洗淨，連皮切薄片，浸泡清水

2.彩椒洗淨，切去頂部，除籽，切成薄片

3.將1湯匙白味噌塗抹方包

4.番薯薄片瀝水，和彩椒片隨意鋪在方包上

5.多士焗爐預熱160℃至170℃，放入方包，烘烤2分鐘

6.將1湯匙白味噌拌勻水成味噌醬，塗抹在材料上，再烘烤約2分鐘即成

貼士：

．方包可改用意式薄餅、印度烤餅（Roti或Naan）

．彩椒可改用車厘茄

．芝麻醬可代替白味噌

文：陳麗斯