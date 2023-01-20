紅磡玩到西貢 潮走跨灣連接路 新春行大運 海上「大鳥」展翅

第1站：紅磡懷舊戲院睇賀歲片

今次自駕遊選在紅磡出發，皆因區內可做齊兩項熱門賀年活動——入廟祈福及睇賀歲片。建議將車泊在紅磡差館里家維邨停車場（時租周一至五$22、周六日及公眾假期$27），就可展開行程。

先到同樣位於差館里的紅磡觀音廟，它建於1873年，今年正好150周年。每年農曆正月廿六觀音開庫日，都有大批信眾來參拜，廟方會在早一晚開始在廟外設立輪候區管制人潮。紅磡觀音廟雖以傳統兩進一院三間式建成，不過正門入口前方採用涼亭式設計，外觀頗為特別。

參觀廟宇後，步行約3分鐘便可到達位於寶其利街的寶石戲院，有時間的話不妨順道看齣賀歲電影。一踏入戲院門口，先見到高逾2米的35mm電影菲林放映機及橙色懷舊出卡式磅重機，再沿着兩旁掛滿懷舊電影海報的梯級走上大堂，感覺有如穿越時光隧道，售票大堂保留了白色光管及雲石牆壁等老香港裝修風格。更有趣是戲院仍以人手劃位，售票員用蠟筆在座位表上劃位，並在戲票寫上座號，薄薄一張舊式戲票滿載回憶！雖然戲院大堂設計恍如時光倒流，但放映設備倒是與時並進，不單能播放3D電影，亦支援7.1杜比環迴立體聲。另一賣點是樓底高，每排座位有足夠高低差，避免視線受前排觀眾遮擋。●

第2站：舊機場跑道化身空中花園再起飛

離開戲院回去取車，出發往下一站。從差館里左轉馬頭圍道，經土瓜灣道直走承啟道，來到沐泰街路口，可右轉使用新開通的啟德發展區-D3路（都會公園段），一路駛至承豐道的啟德郵輪碼頭停車場（時租周一至五$10，周六日及公眾假期$20）。路程全長約6公里，由於燈位較多，約需20分鐘才能駛達。若是首次行經承豐道，或會被網狀隔音屏吸引，以白、綠色為建築主調，營造出科幻感。更意想不到的是，隔音屏上方是長約1.4公里的啟德空中花園。

啟德空中花園是香港首個行車道上的大型公園，沿着舊機場跑道的中軸線興建，從鳥瞰角度看，整個花園的形狀結構模仿飛機設計。由啟德郵輪碼頭停車場走過承豐道外的迴旋處，就可進入花園的地下廣場，廣場內有一堵建於草地上的半圓形灰牆，有露天劇場的用途，簡約設計極富日式建築風味，沿着旁邊梯級就可走上空中花園。狹長的空中花園分為春夏秋冬4區，除了地下廣場以外，前方順次序還有噴泉廣場、草地廣場、花園廣場、觀景廊及半月形園景廊。現時空中花園遊人不多，雖然遠處住宅工地難免有點煞風景，但假日休息，環境幽靜，來散步實在不錯。●

第3站：「3合1」雙拱鋼橋 人氣打卡點

接下來就要前往今次行程的重頭戲——2022年12月剛啟用的將藍隧道及跨灣連接路。由啟德郵輪碼頭出發，經祥業街轉入常怡道、宏照道再駛上觀塘繞道，由2C出口駛下觀塘繞道，於燈位右轉後直駛至茶果嶺道第一個迴旋處，在第一個出口駛出便可進入將藍公路。將藍隧道項目全長約3.8公里，其中隧道部分約長2.2公里。由於今次準備使用日出康城LP6商場停車場（時租$22），所以離開隧道後只需直駛，過橋後在第一個燈位左轉，便可跟着指示牌進入商場，全長約11公里，需時20分鐘左右。

泊車後順着商場內指示，很快可走到連接將藍隧道和環保大道的跨灣連接路入口。它採用了雙拱鋼橋設計，遠看像張開的大翼。跨灣連接路是全港第一條兼備車道、單車徑及行人路的海上高架橋，自通車後吸引不少街坊及遊客來打卡、散步、跑步、踩車，經常有人滿之患，幸好行人路頗闊，所以走在橋上也算舒適。

由於行車道路旁邊設有隔音屏及圍欄，所以基本上只可遠眺北面將軍澳海濱公園及鄰近住宅的風景。若從日出康城出發，經大橋及沿着將軍澳海濱公園走一個大圈，全程約4公里，輕鬆漫步約需1小時。要留意跨灣連接路在特定天氣條件下會暫時封閉，例如當風速達40公里（約3號風球風力），行人路及單車徑便會封閉，只容許汽車繼續行駛。

日出康城雖常被指為美食沙漠，但其實還是有口碑不俗的小店。其中一間是意大利菜餐廳Interval，這間昔日中環潮店搬入The LOHAS（417號舖）後仍受追捧。餐廳最出名是手工意大利麵條，今次點了龍蝦濃汁意粉伴烤大蝦（$148）午餐，意粉煮得彈牙煙韌，混合了番茄及紅椒油的龍蝦汁亦相當鮮味，建議可多配一杯Pink Lemonade洛神花檸檬特飲（$48），酸甜味道可中和醬汁濃重質感。●

第4站：大草地放風箏 茶水亭食麵必「加辣」

駕車離開LP6商場後，跟指示駛出環保大道，在首個迴旋處駛入昭信路，經坑口道、清水灣道一直駛至大坳門停車場前迴旋處，全長9公里左右，約花20分鐘，再跟着「清水灣郊野公園」指示牌直駛，約2、3分鐘便可來到公園停車場。清水灣郊野公園南面的大坑墩風箏場擁有面積廣闊的草地，近可看到布袋澳、青洲，稍遠見果洲群島，風景優美。大草地是放風箏好去處，天空經常飄着大量形狀奇特的風箏。在中國傳統風箏象徵吉祥如意，新正頭到訪，不妨在停車場旁的大坳門茶水亭買風箏應節。

茶水亭除了風箏，還可買一樣好物——純手工XO醬。老闆李先生於連鎖中式酒樓集團當了近40年廚師，退休後投得茶水亭經營權。記者從山友口中得知，若到大坳門茶水亭食麵必定要「加辣」，即是加入老闆自製的XO醬。嘗一口，不算太辣，鮮香材料味道卻令人一試難忘，雖然只加了一小匙，但已令記者喝光湯汁。老闆笑說因為有個客人於上環海味街開店，因此能以實惠價錢購買江瑤柱、金華火腿等材料。手工XO醬材料豐富，每樽$120，新年正好配蘿蔔糕。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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