star chic：突破韓國女團風潮 湯唯抱兔為品牌代言

成立於2016年的Blackpink紅遍全球，4名成員分別為各一線時尚品牌作代言人，Jennie為Chanel、Jisoo為Dior、Lisa為Celine，而Rosé則為Saint Laurent。她們各自為品牌的社交媒體帶來天文數字的瀏覽及讚好量，她們穿戴過的服飾亦會瞬間熱銷，令品牌真正名利雙收。就連2022年才出道，平均年齡只有16歲的另一韓國女團NewJeans，其走勢亦非常強勁。5名成員中就有3個正式被時尚品牌邀請成代言人，Gucci有Hanni、LV有Hyein、Burberry有Danielle，另有消息指Dior即將簽入Haerin，Chanel則極有機會簽入Minji。由此可見時尚品牌為奪先機是真正的「搶」人才，令人想到「執輸行頭慘過敗家」的狼狽相，以至連一向充滿藝文知性色彩的Loewe也摻上一腳。品牌自去年秋冬季度正式簽約韓國女團NMIXX（圖），與此同時亦找來湯唯為代言人。

韓國第43屆青龍電影頒獎禮封后

時尚就是講求年輕，叫年過三十已被定義為「中女」的時尚消費者情何以堪，Loewe卻選擇湯唯代言，總算給她們帶來一點安慰，再說Blackpink或NewJeans等女團雖然青春無敵，顏值爆表又歌精舞勁，但卻說不清有什麼內涵，反而湯唯自參與李安執導的電影《色，戒》後一鳴驚人，之後參演港產片《月滿軒尼詩》，貼地演出亦深得香港影迷認同，其後多套作品屢獲提名及獎項，去年更憑電影《分手的決心》，在韓國的第43屆青龍電影頒獎禮封后，成為該獎史上首位非韓裔最佳女主角。

廣告短片 單純稚氣充滿療癒感

湯唯因在《色，戒》中的裸露情慾戲，一度遭內地電影業界封殺，但在2010年起已事過境遷。作為出身於內地又能進身國際的女演員，湯唯為Loewe代言在內地市場就更有優勢，亦免卻韓星在內地代言的爭議。農曆新年為華人社會一大節慶，品牌特別推出由湯唯演出的廣告短片（圖），片中的她收到大禮物盒，原來是一隻巨型兔兔公仔，於是帶着牠走過中國鄉郊，最後與小兔團聚，故事寓意新春歲晚家家戶戶慶團年。湯唯今年10月就44歲，但片中單純稚氣的演出充滿療癒感，完全沒有半點「中女」味道。●

WHO: 湯唯 WARDROBE: Loewe

查詢：Loewe 2522 0996 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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