showcase：雙歌系列 融合中西 一身水墨花卉散發優雅氣韻

提起1994年在香港創立的上海灘，總會想到其經典的Tang Jacket（圖），矜貴亮麗的天鵝絨加上「八仙」圖案的對比色絲綢襯裡，每逢過年總會頻頻登場。Tang Jacket多年來亦推出了羊絨混絲、粗花呢及牛仔布刺繡等物料和不同廓形的變奏，但一個品牌總不會單靠一個經典款來支撐，因此上海灘不斷推出新系列來鞏固其融貫中西的奢侈品牌地位。早前推出的The Double Song雙歌系列，就突顯品牌亦有清麗而澄淨的一面。

以中國哲學「互補與中庸」為靈感

「雙歌」一詞在北宋詞人張先的作品《醉紅妝》中出現過，意指由上下兩闋相疊而成的詞。而雙歌系列則以中國哲學思想「互補與中庸」為靈感，將花鳥山水等意象融入設計，含蓄地表達自然萬物相互依存及充盈豐沛的生命力。系列的剪裁融合中西方的迥異風格，將剛強與柔韌相互配合，用料亦有輕盈與厚重，營造一種虛實之間的關係。閒逸的鬆身襯衫、闊腳褲、蕾絲套裝用上光澤緞面材質，還有垂墜感極強的絲絨套裝，均呈現女性從容的優雅姿態。粗花呢洋裝、寬肩大褸和棉服等則以西方的剪裁刻劃極為立體的輪廓。用色以素淨的黑白為主，偶有造型是淡淡的翡翠綠、金黃、墨綠和呈粉紅的古銅色，卻未減系列淡雅之風。飛白筆法的水墨花卉提花、抽象的花卉燙金絲絨和水溶繡花蕾絲，則令整個系列承載中國古典藝術與現代摩登結合，散發令人神往的優雅氣韻。●

editor's pick：精緻家具飾品 提升節日氣氛

很多人會特地為過年而選購新衣，寓意送舊迎新，並以光鮮醒目造型拜會親朋戚友。另一方面，當親友作客你家拜年，家居佈置就顯得同樣重要。貼揮春、擺放年花當然少不了，放滿賀年糖果的全盒，聚餐用的餐具等也是必須講究的細節。

上海灘特別為春節推出The Red Edit限量系列，當中包括經典的Tang Jacket、全新設計的Happy Rabbit in Spring印花絲巾，以及飾有中國繩結的小巧手提包。系列的家具飾品方面，則有全盒、茶杯、碗、筷子、相架，以及令滿室清香的薑花擴香套裝和香薰蠟燭等，全部飾有各類精緻中式圖案，輕易為家居提升濃厚的過年氣氛。●

查詢：上海灘 2918 1505（太古廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Karin Kwong（Primo）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：陳淑安

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