《入樽》不滅傳奇 大叔一夜變熱血小子

陪伴不少70後、80後成長的井上雄彥漫畫《男兒當入樽》（下稱《入樽》），隨着最新劇場版電影The First Slam Dunk上映，再次喚起那些年的熱血。不少粉絲一再入場觀看，甚至追電車、在大型廣告前打卡，這部在1996年寫上句號的作品，多年後影響力猶在，足以將大叔一夜間變回少年。

沒想過自己竟追主題電車打卡

「人生為《入樽》做過最瘋狂的事？追電車算不算？」專寫足球、籃球評論的仙道彬，從沒想過自己40幾歲人，會如男團粉絲一樣追電車。那晚他和朋友相約在堅尼地城電車總站附近餐廳，邊飲酒邊守株待「車」。等待近1個半小時，《入樽》主題電車終於出現，「我就像發神經一樣，衝過去影相，又坐上電車叫朋友幫我拍照，在那裏跑來跑去」，臉上難得地浮起笑意。

不獨仙道彬，隨着《入樽》最新電影作品上映，不少在這部漫畫陪伴中成長的中年人，心境都一夜之間變回少年。穿上櫻木花道、三井壽等角色「穿過」的球鞋，到巨型廣告牌前踩點打卡；甚至翻看再翻看電影，為已知結局的球賽哭得口罩濕透；更有人將角色和金句紋在身上，提醒自己永遠要活得如那漫畫中的少年一樣。他們對這部作品的熱情，沒有止於連載結束的1996年夏天，反而在20多年後再次燃燒。

借用《入樽》角色作筆名

熱血、堅持是《入樽》的核心價值。漫畫推出時，當時是中學生的仙道彬本已很喜歡打籃球，後來寫作投稿，更借用《入樽》角色之一仙道彰的名字作為筆名，「他們身上有股熱血鼓勵你打波，假如最初打波與《入樽》無關，到了想打籃球打得更好的時候，就是因為《入樽》，因為感染到那股熱血，很想如他們一樣擊敗很強的對手」。廢寢忘食， 一有時間便衝到籃球場練波；受傷後為了爭勝、不負隊友，頂着傷痛堅持落場。為目標忘我地燃燒所有青春，是少年們的熱血見證。

當年為了追看漫畫，不少人專程到旺角買A4黑白影印的「翻版」漫畫。後來每周到報紙檔等待最新出版、有齊《週刊少年JUMP》連載漫畫的合訂本，一邊熾熱地追看，一邊將自己代入其中。籃球初哥如主角櫻木花道般，從運球、射球開始，慢慢學會不同技術；個子不高的就對號入座，代入只有1米68的宮城良田，憑靈敏與組織力擊敗比自己高大的對手。「至於『最大公因數』，可能就是三井壽」，facebook專頁「Slam Dunk - 4814 Days After」版主Karman說。三井因傷一度放下最愛的籃球，成為不良少年，當迷途知返的他由衷說出「我很想打籃球」，讓不少人雙眼噙滿淚水，「很多人都曾迷失，未必一定是籃球，到後來重拾時，會想起自己浪費過的時光，後悔以前為何不懂珍惜，這段是很多人的共鳴位」。

《入樽》帶來勇氣 逆市開漫畫店圓夢

《入樽》以籃球故事起步，隨着角色成長，故事邁向終章；讀者人生則持續翻頁，經過歷練後，才理解漫畫書裏談的遠不止「熱血」二字。

Karman與拍檔在觀塘開的漫畫店內，掛有2004年井上雄彥為慶祝《入樽》在日本銷量突破1億冊時，在6份日本報紙刊登湘北主要球員的全版廣告，他花了7、8年時間才逐張逐張集齊，但與開漫畫店一事相比，集齊手稿海報不過是小兒科，「開舖頭，是我受《入樽》影響做過最瘋狂的事」！

本身是平面設計師的Karman，2015年和拍檔成立「紙本分格」，在香港推廣漫畫文化，網上賣漫畫之餘，也協助本地漫畫家出版漫畫；2年前他們索性擲逾6位數字開漫畫店。「有朋友問，為何選在疫情期，而且新一代紛紛轉看網絡漫畫時開店？」他直言當時並沒擔心太多：「櫻木其中一句大家常引用的金句：『我最光榮的時刻，就是現在！』雖然說得有點誇張，但引伸出來的是：既然當下有機會爭取，何不盡全力做呢？」他又說：「所謂最壞的時代，做什麼看來也沒有用，若說得這麼差，或許明天大家破產、世界滅亡，什麼也沒有，若是如此，當有機會做這件事，何不嘗試去做呢？」嘴巴雖說得豁達，但他笑言並非完全如櫻木般毫無畏懼，只是計算過、衡量過，覺得有能力走多一步，向大眾推廣自己喜愛的漫畫，還有看實體書的質感，才順勢而行。

經歷逆境 看到故事另一面

《入樽》能帶來勇氣，改變人生軌迹向理想方向航行；它也能如錨一樣，穩住失去方向的人生。

仙道彬已數不清翻閱過《入樽》多少次，那本2004年再版的《Slam Dunk完全版1》，被翻得書頁也脫落了，所有橋段、對白早已牢牢印在腦海中，「當你對人生很失望、不開心，或處於低潮時，可能會想起《入樽》而得到鼓舞」。

他人生最低潮，是工作了20年的傳媒機構在2年前停運。那時，他常想起當年《入樽》那被不少漫畫迷狠批草草收場的結局，「我覺得井上老師很厲害，沒有為漫畫畫上一個普通結局，比如是打贏比賽後球隊就變得無敵」。漫畫中湘北球員竭力擊敗強敵山王工業高中後，下一場比賽便落敗，眾人回歸日常，故事就此完結。「你會明白這個世界不是你所想的一帆風順。」另一邊廂山王戰敗後，堂本教練安慰球員，「勝敗乃兵家常事，今日的失敗會成為明天重要的財產」，這句話同樣為仙道彬帶來些許慰藉，「我有時會想，人生如球賽，今次輸波後，很多人或就此放棄，但我會想多一步，再練習，將來或有機會再出賽。他日回到球場，重遇隊友，就有機會再打波」。

從全職記者，轉為自由身寫作人，他苦惱良久。「在香港寫作很困難，還要寫體育和籃球，究竟有沒有可能生存到？」但他想起《入樽》球員們不懈的身影，還有創造無數傳奇的籃球明星高比拜仁，「提醒我別這麼快就放棄，想一想自己是否未夠努力、做得未夠好」。歲月將滿腔熱血的籃球故事，提煉成人生陳釀，經歷愈多，理解得愈透徹，「10幾歲時看漫畫不明白（這些道理），因為那時會覺得人生有無限可能，但當你年紀漸大，或者遇到逆境，就會漸漸看到故事的另外一面」。

100個人看《入樽》，或得出100個不同感悟。這部作品早已超越一般少年漫畫，成為一代人，甚至兩代人心中的經典。

櫻木花道紋上身 提醒自己活在當下

那些年《入樽》帶來的熱血感動，延續到多年後的今天。

自中學就追看《入樽》的Alfred，最愛主角櫻木花道，身材高大的他與櫻木一樣打前鋒，負責搶籃板，連造型都「抄足」，「讀書時曾學他剷光頭，更染成紅色，回校上課當然被罰」！

今天等到劇場版電影上映，從沒紋過身的他，今年40多歲，為了《入樽》獻出人生第一次，花了兩日時間紋身 ，「紋身很痛啊，尤其是骨頭附近的皮膚，不過鍾意就沒有辦法」。他拉起左手衣袖，前臂露出未完成的圖樣，黑色線條勾勒出櫻木花道的身影，「這一幕很經典，當時安西教練不讓受傷的他出場（比賽），他跟教練說：『老頭子，你最光榮的時刻是幾時？是代表日本嗎？而我，就是現在！』當時的他覺得自己這刻是最好、最厲害的，我都想自己這刻的人生活得最精彩」，提醒自己每個瞬間都要活在當下。Alfred希望作品的熱血不止於他那代，他還與兒子一起翻看《入樽》動畫，「教他不可以放棄，尤其是男人」。

受《入樽》「荼毒」 港將打入韓國職籃

「你喜歡打籃球嗎？」漫畫開章的這句話，將門外漢櫻木花道領入籃球世界，當年都是不少籃球健兒的寫照。

首名打入韓國職業籃球聯賽的港人周健宏，1990年代接觸《入樽》動畫，「看完《入樽》後，會很想去公園試下打籃球」。他笑言被作品深深「荼毒」，當時打波打到不分晝夜，連補習也蹺掉。「我很喜歡打波的感覺、籃球『穿針』的聲音，一射球就會說『左手只需輕輕扶着』（櫻木花道經典台詞）！」他說：「這都是其中一個我成為職業選手的動力。」

2016年的韓國職業籃球選秀會，周健宏苦等5年終被蔚山現代太陽神球隊選中，是他人生最引以為傲的事，「從一開始失敗，到慢慢成長，最後得償所願，這讓人很有共鳴」，正正與湘北籃球隊挑戰強敵的身影重疊。但夢想成真後，不一定迎來美滿結局。2018年他右腳髕骨韌帶斷裂，錯過整個韓職賽季，現在回到香港參戰甲一籃球賽，「其實與漫畫一樣，夢想能夠完成當然是一件好事，但追夢過程對自己的啟發更重要，來到現在，我已將籃球當成一個興趣，仍然很喜歡籃球」，換了地方、語言，只要可以打籃球，已經是最快樂的事。

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「入樽」迷熱血故事

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文：張淑媚

編輯：梁小玲

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