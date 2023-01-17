論盡教育：教師專業操守指引

睇完《教師專業操守指引》，從字面看來，似乎又唔係咁得人驚。它有以下8項準則：

（一）專業信念 （二）恪守法治

（三）以身作則 （四﹚廉潔公正

（五﹚盡忠職守 （六﹚關愛學生

（七﹚尊重私隱 （八﹚維護專業

樹正不怕影斜 毋須驚恐

依王師奶看來，這8項要求是很普通的做人守則，是人人都要遵守的。教師這行業有點特殊，因為傳業授道，一言一行直接影響下一代，所以對教師的要求比一般人高。王師奶泛評8項指引，認為秉持專業態度和精神，落實立德樹人目標，誰曰不宜；正確理解國家歷史與發展基本知識，是每個國民的基本責任，身為教師當然有責任培養學生正確國家觀念、國民身分認同；以身作則是耳熟能詳的「身教」，父母做好榜樣給兒女，教師敦品勵行給學生一個楷模；廉潔是每個人的基本責任，你不貪，我不濫，維持社會公義；盡忠職守是每個崗位的基本責任，毋庸叮囑；關愛學生是從事教育的初心，毋須强調；尊重別人私隱，不是對教師的獨特要求；維護專業，每個行業都有特別要求，做教師當然要和家長合作，更不應發放無根據的信息。這8項指引真是普通過普通。樹正不怕影斜，教師們毋須驚恐。

蔡若蓮局長接受電台訪問，她的一句，並非要求教師懂得「飛天遁地」，證明她科班出身，接地氣，她一定也曾仔細考慮過這8項指引不用有「飛天遁地」之能都可做到。當然，文字是死的，要砌你總有砌你的空間，不過，教育當局根本不會刻意砌人。例如局長在訪問中表示，教師教學時要正確，不偏頗，因教育會潛移默化，會對學生造成好大影響，如議題未有在歷史上判斷誰是誰非，教師就不應妄下判斷。正確，不偏頗，絕對應該，但歷史上有萬千議題並未判定誰是誰非，而且也沒有一本法定的書判定哪一歷史議題是對是錯。局長三番四次說明社交平台非私人空間，既然有言在先，教師們又何必强而為之？搞對抗，徒添戾氣，香港真需要和平融洽的氣氛。

投訴要堂堂正正 匿名多流弊

走筆至此，王師奶對接納匿名投訴如鯁在喉，不吐不快。小婦人唔反對投訴，但投訴要堂堂正正，不可誣衊。匿名投訴好多流弊，插贜嫁禍又得，生安白造又得，遇到一兩個曳仔，怨恨你平時管得太嚴，畀分畀得太緊，可以玩吓你，等教育局開file查你。你在明，他在暗，可能查完無事，總之黃鱔上沙灘，唔死一身潺。廉政公署不接納匿名投訴，但對堂堂正正的投訴人絕對保密；監警會對匿名投訴只「知會」，不審核。局長，這是全港教師心頭一把鎖，解開與否，在你一念。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第432期]