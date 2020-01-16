辣媽CEO：闔家歡聚慶團年

回憶一家人共度溫馨時光

年紀大最鍾意想當年，我很懷念以前農曆新年的大陣仗，那濃得化不開的人情親情味，一家人一起共度的溫暖溫馨時光，只能在回憶中思念想念掛念！我還清楚記得大T第一次行花市，一家人浩浩蕩蕩一起冒着寒風冷雨，抱住雖然只有10個月大，但相當有分量的大T，一起去買水仙買劍蘭買柑桔。在我懷中暖笠笠面珠紅卜卜的大T真的很可愛。本來最怕迫，不喜歡行花市的公公婆婆，為了陪伴他們最痛惜的孫女，義無反顧陪玩陪行，回想起來真的很暖心。明明應該很開心，怎麼我邊寫邊淚流滿面？

小T第一次行花市，同樣是在我懷中，細佬只得幾個月大，家姐樂此不疲逗他說話。途中不斷有姐姐讚小T很可愛，有漂亮姐姐上前來問可不可以摸一摸BB，證明小T天生就有女人緣。花市人多，公公婆婆一人一邊拖着大T，只要她說喜歡的，公公婆婆二話不說掏荷包就買，我想制止都被「宣告無效」。難得小孩子開心，有乜所謂？只怪我記性太好，為什麼他們對小時候的我，講的是截然不同，完全相反的另外一番說話？

出入境開放 把握機會探望家人

過去3年因疫情關係，莫講身在異地，即使全部在香港，因為有限聚令，想聚在一起食餐團年飯都不容易。以前想飛就飛，疫情期間航班停飛，每個國家或地方都有嚴格的出入境限制，即使很掛念，都無法見一面。雖然如今疫情未過，總算出入境開放了，要把握時間機會趕回家探望父母親人家人朋友，坐幾耐機，要幾轉折都值得！

小T原本想給我一個驚喜，說聖誕假期趕功課，不知什麼時候回香港，但其實他靜靜雞安排11月尾回來。可惜他「遇人不淑」，找了一個有選擇及格價困難症的家姐幫他訂機票，所以最後還是要我這個阿媽當機立斷才搞得掂。返英國之前，我們一家人先吃了一餐豐富的海鮮大餐團年飯，魚蝦蟹交錯之間，我想起我的爸爸媽媽。

過年的意義，盡在一餐團年飯。先和大家拜個早年，祝各位闔家安康，滿堂吉慶！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第432期]