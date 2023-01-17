善養救未來：與孩子共同學習 一起成長

我和女兒的性格很不一樣，她是表達型，我是不想表達型；她好動好熱鬧，而我更愛獨處和寧靜。從小她就是帶着陽光而來的小孩，陪着她長大，我很羨慕她擁有無拘無束的生命力。我成長於一個傳統威權家庭，重男輕女——「女孩子讀多少書也沒用。」從小不是沒有感受與反抗，小時候卻被標籤為「任性」，最後還是學習把情緒壓抑下來，以為必須學會努力，以為必須學會循規蹈矩。

女兒的來臨，我希望可以有一種方法停止我過去承受的難過。一代與一代之間的教養猶如「傳染」，上一代如何生存，自然會用這方式教養下一代，無關乎對錯，可能他們只懂這方式。而我想改變。

「為你好」的焦慮不安

一直以來，女兒對學習都很積極，吃、睡、玩都按她需要隨其自然。在她快升小一時，我覺得必須將自律模式固定下來，開始要求她按刻板規律的方式溫習，批判的話常掛在口邊：「你可以唔好郁來郁去？」、「你可以坐定定？」、「你仲係話極唔聽？咁曳！」。隨年齡增長，女兒的不順從讓我感到很挫敗和氣餒，日復日的親子衝突令我們的關係很受傷。在無數的情緒波動下，我選擇去學習。我開始意識到生氣和憤怒的情緒底層，更多來自小時候被指摘時的恐懼、無助，以及對教養上不知所措的擔心和焦慮。

「我信息」——從需要出發

有幸接觸到「我信息」，一種着重表達我的感受與想法的溝通方式：由「指摘別人」到「我的感受表達」轉化；由「你信息」轉化成「我信息」。由此，為我開展了一個新世界。我能夠從自己需要出發，不帶指控，卻又真誠地表達：「媽媽（我）希望你（女兒）能夠安靜下來。」我漸漸明白，情緒背後，我所需要的是對「秩序」的掌握，也許是因為心底裏害怕出錯，從小沒有感受過自己的需要能夠被接納……

偶爾讀到女兒的一篇隨筆，我才明白，她渴望她的意願能夠被尊重，想法能夠被接納。例如我曾為了她書桌混亂多次念她，女兒會回應說﹕「媽媽，你好煩！」其實，她答應會把書桌收拾好，只是需要時間，而更可能不是我們期望的時間。有一天我發現她做到了，對她說：「我看見你把書桌面執拾好，感到很安慰，我很喜歡整潔。」

以「我信息」表達自己，女兒比我學得更快。有一天我跟她開玩笑說：「你像女孩子嗎？你看來就是粗魯。」她認真地回應說：「媽媽，你這樣說，我感到很委屈，我需要你認同和支持我。」她竟然比我還懂「我信息」。女兒的自我表達和不盲目順從，讓我不斷反思教養上重複犯下的錯誤。我們總是以擁抱來化解衝突所帶來的傷害，每一次她都比我勇敢，總是用手輕拍我：「沒事了。」

善養最讓我感動的是，尊重孩子情緒的自我表達，接納孩子成長發展的需要與步伐。作為一個媽媽，從陪伴女兒成長，到重新面對自我的成長，女兒成了我的人生導師。父母與孩子需要共同成長，孩子多少歲，就是多少歲孩子的父母。父母不是一個角色，而是一種關係。

上一代的鬱結苦在心頭，威權很多時只是掩飾心靈的創傷，背後更多的是恐懼、委屈、無助或無奈，學習表達情緒是帶來轉化的開端。

教養看似是一個家庭的事，也是一代傳一代的事。我還在努力，但這次我是樂意的。

文：沙貝（素養培育及家庭教養推動者）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第432期]