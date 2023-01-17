華德物語：德國教師人手短缺

學期初沒有正式班主任

不過，近月我們都親身感受到德國教育行業的人手短缺，比如華德在學期初的頭3個月都沒有正式的班主任，要由校內負責特殊教育需要（SEN）的教師兼任。在足足等了5個多月都沒有等到適合的教師到任的情况下，學校最後選擇把一直輔助教師的助理教師升職，成為「企鵝班」的班主任。還有，本來這所學校以往由小一開始就會讓學生接觸英文課程，但也由於人手不足，學生要在小三才正式學習英語。

感受移民潮、國際化現象

另一方面，妹妹所在的幼稚園近年也起用了幾名中途轉職的男教師，以及許多最近完成幼師培訓的新移民，所以在德國的幼稚園內，已經可以感受到移民潮和國際化的現象。話雖如此，他們的人手仍舊短缺，在2023年1月起要把下課時間提前至下午4時（以往都是4時半）。作為退休教師的華德爺爺和奶奶也常鼓勵我去學校任職，打趣說：「你去教不就行了嗎？」

他們的建議也不無道理，也許我在畢業後也會尋找一下相關職位！「一個港媽用德文在幼稚園內教社會學」，似乎也是若干年後一套喜劇的素材！話說回來，華德媽終於迎來碩士課程的最後一個學期，現在正在為畢業論文《歐洲四國的移民小孩的精神健康和社會融合》作出最大的努力，得到科隆大學的教授支持，我申請到關於「歐洲四國的移民小孩資料庫」（CILS4EU）的數據，而我的研究着重於看看不同國家之間數據上的可比性。篇幅所限，這次未能分享太多我的研究，也未知道大家的接受程度如何，如果讀者對於社會學研究感興趣，歡迎反映！反之亦然。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第432期]