潮媽寶典：三個女人一台戲

母女間的閨密情

Shinnie分別11歲和8歲的女兒，不僅視她為朋友，更是閨密，毫無保留地分享喜憂：「我們會一起逛街買衣服，相互給意見，現在多了兩個形象指導。而只要我們三個在家，家裏就很熱鬧。特別是小女兒，每天都有說不完的話，分享學校生活。有時甚至希望她們安靜些，給我me time。」當媽後，少了獨處時間，Shinnie對此稍有怨言，但這就和「幸福肥」一樣，甜蜜的負擔。

筆者每次看到穿著漂亮母女裝的母女都好生羨慕，於是就想盡辦法搭配母子裝，但怎麼穿都少了點意思，兒子就是兒子，著裝外形上怎麼都不會是一個「mini me」，但幸好剛滿3歲的兒子還是很願意分享。我每天在家門前等校巴，接他放學。坐在校巴上的他，只要遠遠見到我，就會用力揮手，直至校巴停穩，下車後大喊﹕「媽媽，我回來啦！」站在行人道上便急不及待地解下書包，拿出當天製作的小手工向我介紹。有一次他因為貪玩，沒完成課堂作品被老師教育了一番，見到我的一刻，他淚如泉湧，淚水裏有內疚有自責，後來他告訴我，之所以大哭是因為那天沒法和媽媽分享。傻孩子，媽媽很欣慰你的坦誠，真希望你以後有什麼事都和我說，把小秘密都告訴媽媽。

心靈美才是真的美

Shinnie的兩個女兒性格截然不同，11歲的姊姊文靜樸素，無論什麼場合都穿著棉質上衣和牛仔褲；8歲的妹妹古靈精怪愛打扮，小小年紀就讓長輩送她「美妝套裝」，而在Shinnie眼中她們都是最可愛的：「每人身上都有獨一無二的美，我要幫助女兒找到各自的亮點。由內散發的美才是最光亮持久的，希望她們擁有同理心。」指令式的教育方式遠沒有父母以身作則來得有效，當女兒提出無理要求時，Shinnie甚少回應不可以，而是要求她們換位思考，嘗試理解媽媽苦衷。當女兒做了錯事，Shinnie也要求她們靜下來體會對方感受，消化「己所不欲，勿施於人」的要義。現在女兒都很體貼，為人處世不再那麼鹵莽。

時代在改變，很多潮媽對於好媽媽的印象都有所改變，Shinnie大方承認：「我不是那種能煮出精緻三餐的女人，我希望為孩子帶來思想上的啟迪，陪伴孩子正面思考和認識世界。視野和眼光跟不上時代，與孩子的交流只能停在飲食和家務，很快便會脫節。」Shinnie家有三個女人，三個女人一台戲，她是站在舞台中央的美麗大精靈，兩旁的善良小精靈隨媽媽舞動，擁有美麗心靈的她們定能舞好各自的人生大戲！

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第432期]