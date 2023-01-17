特教樂與路：另類假期作業

為做而做，這個課題人生面對的時候多的是，是必然的嗎？還是可以有其他選擇？

於是，我們決定來個富創意、更貼地的假期課業。

聖誕任務 學習溝通培養創意

在剛過去的聖誕節，我們先考慮假期日子不多，想為學生帶來什麼體驗？疫情肆虐3年，其間的聖誕節在受限制的社交距離下度過，大家都是留在家中看電視，連跟朋友相聚的機會都不敢。難得限制終於放寬了，市面上的節日氣氛熱鬧非常，我們希望學生能夠重新感受一下節日應有的熱鬧氛圍，同時可以為家長營造有質素的親子時間，因此我們設計了一些有趣有意思的假期任務，想學生及家人一起參與。

張老師集合了一些學生設計的聖誕卡，想學生在節日裏贈送給他人，表示感謝；李老師希望培養初中學生了解節日的來源及介紹一些節日好去處，欣賞不同商場的大型裝飾；麥老師希望教導學生製作創意環保聖誕樹……我們整合了大家的想法，編排好，製作了一本「聖誕假期的任務冊」，希望透過這些活動，讓學生學習溝通、與人合作、培養創意、訓練小手肌、培養學生欣賞他人及感謝的價值觀。

鏡頭下看到父母對孩子的愛

假期完畢，麥老師端來一大疊學生的聖誕假期作業跟我分享。哇！真的驚喜萬分，我們一邊看，一邊欣賞家長及學生的心思，假期作業原來可以這麼「賞心悅目」。我翻開其中一名學生的作業，他的爸媽日常工作繁忙，在假期裏帶他走了3個商場，還為他拍下照片，鏡頭下的小伙子打扮得瀟灑有型，還懂得對着鏡頭裝帥拍照，實在有趣。鏡頭下，看到父母對兒子那份愛。

又翻開另一名學生的任務冊，小妮子平常很害羞，不大敢與人交談。看到她在假期裏跟家人到商場派送聖誕卡，而且還是她有份設計的聖誕卡，相信過程一定充滿着滿足及自豪感。媽媽筆錄了她把聖誕卡送贈給商場內的服務人員，還送上祝福的說話，實在難得。對於一個害羞的女孩子，能夠跨出這一步，一點都不容易。把課堂所學，應用在日常生活中，這是最有效的學習成果。

麥老師喜孜孜地嚷着：「看看這棵聖誕樹的造型多特別，全部都是糖果及巧克力！」色彩繽紛的巧克力包裝鋪在地上，砌成聖誕樹的形狀，實在很有創意；有些家庭用玩具模型砌出聖誕樹的造型，還用上家庭用品等，創意無限。我相信製作的過程，一家人肯定樂得開懷大笑……

原來心態改變，把自己過往既定的做法放下，迎來的是把更多的可能放入你我的考慮當中。正如，假期作業都可以很有趣，可以為學生創設更多學習經歷，因為大家所考慮的，是如何讓學生從體驗中學習，從快樂中成長。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第432期]