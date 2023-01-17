家家有禮：刺繡利市封 祝願花開富貴

【明報專訊】迎接新春，大家準備好利市封了嗎？新鴻基地產旗下東港城及 Mikiki 聯合推出「花悅常滿」利巿封，包括和風拼貼系列及瑰麗刺繡尊貴系列，各 1 套 4 款，以 桃花、牡丹、杜鵑及蘭花為主題，祝願大家在新一年花開富貴。糖果色系的和風拼貼系列，以和紙、燙金、浮雕等多種手工設計，鍍金煙花配搭以暗紋勾勒的花卉形態，並以和風拼貼元素呈現花瓣；至於「花悅常滿」新春尊貴賀年雙層禮盒的盒面繡着雍容的牡丹，內藏 4 款「瑰麗刺繡尊貴系列」利市封，特意加厚紙材，以手工刺繡花瓣圖案，充滿立體感。若想換取，可於活動期內即日以電子貨幣於商場消費滿指定金額，或 ThePoint 會員積分加指定電子貨幣消費金額換領，數量有限，換完即止。