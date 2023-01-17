家家有禮：和風「水引」 至瀛祝福

而「結緣‧福至」和風水引限量版尊貴禮盒更是以大紅色的日式禮盒及立體水引為設計主題，內藏3款限量版水引利巿封、由新世界韓國食品引入的濟州茶、皇玥唐果子，以及Caffè Milani手工蝴蝶酥，無論是在拜年送禮或與家人共享也不錯。顧客只需於以上3個商場消費滿指定金額或The Point會員以指定積分即可換領「結緣‧福至」和風水引限量版尊貴禮盒或1套3款的「結緣‧福至」和風水引限量版利巿封1包，每包有6個同款利巿封，名額有限，換完即止。

■INFO

「結緣‧福至」和風水引限量版利巿封及尊貴禮盒換領詳情

日期：即日至1月21日（換完即止）

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙各商場顧客服務中心或換領專櫃

查詢：上水廣場（2639 9638）

■送「結緣‧福至」和風水引限量版尊貴禮盒

上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙送出「結緣‧福至」和風水引限量版尊貴禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：1月18日（周三），送禮詳情見報章。

■家家有禮網上表格

link.mingpao.com/77652.htm

[Happy PaMa 教得樂 第432期]