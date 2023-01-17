牙齒矯正：牙齒不齊整 影響咬字咀嚼 固定式vs.活動式 箍牙前看清利弊

文︰沈雅詩

13歲的Adrian，約2年前開始箍牙療程，爸爸Eric戲言，兒子是名副其實的「西瓜刨」，「囝囝10歲左右，我發現他的牙齒生長得很擠迫，開始有『哨牙』情况，上排牙齒明顯突了出來，看上去不太美觀」。雖然Adrian生性樂觀，對自己牙齒排列不正的問題不太介懷，但Eric卻有不少憂慮，「我擔心他牙齒不處理好，將來會影響成長，尤其是說話，怕他咬字發音不正」。

鼻敏感可導致哨牙

香港矯齒學會主席、牙齒矯正科專科醫生陳鎮揚說，Adrian的情况，在香港很常見，「亞洲人的牙齒體積一般較西方人大，但牙牀骨又偏細，由於沒有足夠空間讓牙齒整齊有序地生長，便容易形成牙齒重疊、參差不齊」。困擾不少港童的過敏性鼻炎（俗稱鼻敏感），也是「元兇」之一，「小朋友鼻塞時，很多時會轉用口腔呼吸，但長期習慣這樣做，舌頭便不再緊貼口腔上部，會令正在發育的上顎骨因為缺少了舌頭的支撐而收縮，有可能導致哨牙」。

除了牙齒體積、牙齒數目、牙牀骨大小、上下頜骨比例等先天因素左右着牙齒排列的情况，不少後天因素，例如經常含奶嘴、吮手指、乳齒過早脫落等，都會阻礙牙齒正常發展。「很多人都誤會乳齒不重要，但其實如果乳齒保養不善，孩子日後長出來的恆齒，很大可能也是不整齊的」。陳鎮揚解釋，假如小朋友因蛀牙而需要提早剝掉乳齒，或導致鄰近牙齒移位，會影響恆齒的生長路徑，「乳齒脫落的時機很重要，如果過早脫落，恆齒又未及長出的話，將來牙齒的排列位置，便可能未如理想」。

咬合不正老來牙骱痛

事實上，牙齒參差不齊，不單影響長相，打擊自信，還會衍生連串問題。陳鎮揚以哨牙為例，他指小朋友比較活潑，哨牙會增加他們跑跑跳跳時，門牙受傷的風險。另外，牙齒因咬合不正，說話或會出現「漏風」、發音不清晰等情况，甚至影響咀嚼。「家長常投訴小朋友吃得慢，但背後原因，可能是他們牙齒咬合不正，很難咬斷食物。長年置之不理，會增加牙骱的負擔，老來容易有牙骱痛、牙骱移位的問題。」另外，牙齒不齊亦增加清潔的難度，較容易有各種牙患。

多番考慮後，Eric決定讓Adrian箍牙，亦由於Adrian的牙齒擠擁情况比較嚴重，因此在箍牙前，需要先剝掉4顆乳齒（醫生會按情况決定剝掉乳齒或恆齒）。此外，他們也採納了醫生的建議，使用傳統固定式牙箍療程。「第一次戴上時，囝囝確是有些難接受，擔心異相。但去到第二三次覆診時，Adrian已經接受了，還貪靚配襯不同顏色的粒粒（橡皮圈），他試過用藍色，也試過換綠色，連橙色都試過，覺得很有趣。」Eric說。

醫生：傳統技術成熟

箍牙的原理，就是透過持續在牙齒上施力，把牙齒拉動至理想位置，以收矯正效果。牙箍種類，可簡單分為傳統固定式和新興活動式兩種。陳鎮揚指出，傳統固定式牙箍，在醫學界已經沿用近百年，牙醫會利用固定於牙齒表面的「牙釘」，配合調校鐵線和橡皮圈鬆緊，移動牙齒；新興活動式牙箍，實質上是透明牙套，經電腦策劃療程，並按病人牙齒形狀度身訂做，病人需要約每2星期自行更換一副新牙套。

被問及小朋友該選擇哪一種牙箍？陳鎮揚說，作為專科醫生，會建議使用傳統固定式，「相對於只有約20年歷史的活動式牙箍，傳統固定式牙箍技術發展得更成熟，不論簡單或複雜的病例都適用，而且醫生更容易掌控整個療程，出來的矯齒效果會更理想」。

Eric最終花費近6萬元，替兒子換來一口整齊的牙齒，他形容為「超值」。「囝囝現在拆了牙箍，仍然佩戴着固定器，但已經是『整容前』和『整容後』後的分別，效果很明顯。他現在整口牙齒看起來都很整齊、很自然，我們都非常滿意。」

把握箍牙時機

發育期最理想

記︰記者

陳︰牙齒矯正科專科醫生陳鎮揚

記︰孩子是否需要箍牙，家長憑肉眼可判斷？

陳︰不一定。很多情况都需要借助X光片、醫生的專業知識，才可判斷得到。建議小朋友約7歲、開始換牙時便約見牙齒矯正科專科醫生，評估恆齒生長情况，有需要可及早介入治療。

記︰箍牙有否黃金期？

陳︰有。最理想是把握到兒童的發育期，女孩約在10至14歲，男孩約在12至16歲，趁着這段發育高峰期，他們可透過佩戴功能性的矯正器，先去改善面形和咬合不正的問題，之後才箍牙，便可節省更多箍牙時間和工夫。

記︰箍牙很痛嗎？

陳︰最初不習慣，可能會有些不適感，但只要牙箍的施壓力度合宜，病人應該不會感覺痛楚。

記︰箍牙效果是否百分百？

陳︰我會說，如果病人願意跟醫生配合，箍牙前和箍牙後，是肯定有明顯分別的，病人的滿意度亦很高。

[Happy PaMa 教得樂 第432期]