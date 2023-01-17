新年避人潮進階路線 西貢太墩賞「千島湖」美態

中級難度 需一定體力

登上太墩看靚景，擇日最重要！記者相約具20多年戶外教學經驗的山藝教練吳銨洋（Ken sir）帶路，遇上天氣灰濛濛，我們特別改期，待天朗氣清再戰，以求領略太墩的真正魅力。

Ken sir指，登太墩屬中級難度路線，部分路段陡峭，並非郊遊徑那樣輕鬆，需要一定體力。全程約5公里，需時3個半小時左右，適合喜愛郊遊，又願意接受輕量挑戰的朋友。

太墩位於西貢北潭涌，又名大王爺墩，海拔317米高，位置得天獨厚，可俯瞰東起糧船灣、斬竹灣，西至牛尾海，大小島嶼星羅棋布，景致媲美大欖涌水塘的千島湖；路線略帶難度，好處是未出現如大欖涌水塘般的擁擠場面。

大網仔出發 20分鐘即歎「頭盤」

對於初試中級難度的行山愛好者，Ken sir建議由大網仔出發，經長山登太墩，以北潭涌作終點；這條路線將爬坡路段分拆，中間有平路緩衝，慢慢爬坡又可欣賞靚景。

採訪當日上午，我們一行三人相約在西貢巴士總站，坐九巴94號到大網仔路的西貢戶外訓練營站下車。跟着巴士路線前行約4分鐘，左邊石級路口有路牌指示往北潭涌方向，便是起點。大家若想登山前先享用早餐，Ken sir教路可提早兩個站在大網仔站下車，附近可找到士多和洗手間。準備就緒才跟着巴士路線沿行人路前行約1公里熱身，亦可到達登山口。隨石級拾級而上，只需20分鐘，爬升約150米，回頭一望，已見西貢海景，在藍天白雲映襯下，滘西洲和鹽田仔橫卧眼前。如斯靚景，只屬頭盤，還有好景在後頭。

再爬升約10分鐘，景色由海景轉山景，遠望群山，由右至左是馬鞍山、彎曲山、大金鐘，繼而是西貢市中心。前行都是平緩泥石路，由出發起約45分鐘，便見到標高柱，即第1個checkpoint：長山。長山位於西貢大網仔，與太墩相近，海拔165米高；長山的坐向與太墩差不多，但較為矮小，主要俯瞰斬竹灣，不及太墩開揚。

由長山往太墩方向，泥石路既有樹蔭，又清晰易走；及至分岔口，路牌顯示左走北潭涌、右向斬竹灣，我們取中間上行小徑朝太墩前進。這時路徑轉為陡峭，Ken sir提示，將斜路分成之字形路段，小步緩慢上行（詳見「斜路貼士」），走起來會更輕鬆。

穿過密林走到空曠處，回頭遠望，正北方可見海拔379米高的雷打石，因近山頂處有巨石突出而得名。當接近太墩時，山路崎嶇狹窄兼有碎石，恰巧此時遇見不少山友迎面而來，他們小心翼翼沿山徑下行，手腳並用。

群島星羅棋布 錯落有致

由窄路走上開揚山丘，先到達太墩副峰，美景當前，已禁不住連連打卡，再前行數步到達太墩標高柱，便是第2個checkpoint：太墩。太墩海拔僅317米，山不算高，但已可欣賞絕美靚景。由左至右見到萬宜水庫西壩、大頭洲、滘西洲、鹽田仔、橋嘴島，前景是斬竹灣。小島星羅棋布，錯落有致，難怪贏得西貢千島湖美譽。由大網仔經長山上太墩，約4公里，爬升時緩時急，急升一段路後，即有平路緩衝，約2個半小時到達。

落山兩旁密林 宜穿長褲

邊欣賞靚景，邊吃點零食補充體力後，我們就準備下山，向北潭涌前進。由太墩山頂走向北潭涌雖只有1公里，但下山路段全程落斜，中間少有平路緩衝，宜運用之字步法下山（詳見「斜路貼士」）。落山路段兩旁盡是密林，建議穿長褲走這段路。緩緩下山，近1小時後，當聽到車聲，就代表走到終點北潭涌停車場了。

老手北潭涌出發快閃 1小時登頂

Ken sir指，登太墩山頂欣賞靚景，有多條路線可以選擇，經驗豐富、對體力有信心的山友可選快閃路線，由北潭涌上太墩，1小時就可欣賞靚景，然後可原路折返，或可選擇經長山落大網仔。對於首次上太墩的山友，Ken sir建議跟今日〈由我帶路〉的行程，由大網仔出發，經長山到太墩，以北潭涌作結。

■行程

全程：約5公里

需時：約3.5小時（不計拍照休息）

前往交通：

西貢市總站搭九巴94號至西貢戶外訓練營站（$7.2）

離開交通：

北潭涌站坐九巴94號回西貢市（$7.2）

裝備：防滑鞋、防曬用具、行山手套、長袖衫、長褲、充足糧水

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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