選購貼士：學睇裝備防水值耐磨度

防水值：露營帳幕、背囊、地墊使用的布料如聚酯纖維、尼龍、仿棉織物，本身並不防水，因此生產商會在布料上加入聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）等防水塗層，並會標示防水值。防水值以mm作為單位，例如1000mm，代表物料可承受1米靜水水深的壓力，逾1200mm的話基本上已可抵擋中至大雨。

耐磨度：採用化學纖維或尼龍材料生產的露營裝備，可在產品資料上找到D（denier）或T（polyester taffeta）值。簡單來說，前者代表同一長度下布料纖維的重量，後者則代表同一面積下紗線縱橫交織的密度，兩者數值愈高愈耐磨，但也愈重。不過，這些技術指標因未有相對的抗摩擦系數，只供參考。部分生產商為了在耐用與輕便上取得平衡，只會在容易磨損的部位使用耐磨布料。

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