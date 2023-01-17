海外露營挑戰不一樣風景 日本設施完善適合新手

有7年露營經驗的露營愛好者Bobo，2019年第一次到美國拉斯維加斯的國家公園露營後，便愛上了海外露營。「一聽到去旅行時要露營，好多人會幻想是連續幾晚瞓街，簡直攞苦嚟辛，但其實去過幾次國家公園露營，感覺都好好。除了風景好靚，每晚飯後就是影星時間，滿天都是星星，有時又會見到野生動物，是另類的人生體驗。」自此以後，她與男友每次外遊，幾乎都加插露營環節，甚至不想再在香港露營，「另一個原因是外國營地不似香港般擠迫，每個營位都有寬闊的活動空間，私隱度比較高，真正可以放鬆心情享受露營」。

不熟悉環境天氣 帶錯帳幕捱寒風

在環境及天氣都不熟悉的地方露營，如準備不夠周全很易出事。Bobo笑說初嘗海外露營時便有難忘經歷，「當時跟男朋友的露營經驗都不算多，因為貪輕便及靚，所以帶了一個只用一支營杆撐起的金字塔帳幕。雖然是6月出發，但原來拉斯維加斯國家公園地區的日夜溫差足足有30℃，由於金字塔帳幕的幕布未能完全緊貼地面，所以晚上不斷有寒風吹入！幸好我們也買了較高階的鵝毛羽絨睡袋，才能抵禦寒風」。經此一役，她體會到露營裝備的重要，回港後立即全面升級，例如有更擋風及保溫的帳幕，以及物料更實淨的裝備，「雖然貴少少，但因為較耐用，計落其實差不多，最重要是減少意外風險，玩得更安心」。

新手宜選近市區營地

對海外露營躍躍欲試的新手，Bobo特別推薦日本，因為當地露營文化發展成熟，就算沒有露營經驗也不會遇到大問題。她說當地不少露營場地設施均很完善，例如有供電、浴室，甚至可租借露營用品；其次是環境衛生，浴室及洗手間均十分清潔；加上很多港人遊日本經驗豐富，相信在計劃行程及適應飲食都無難度。大多數日本營地均設有停車場，或可直接驅車進入紮營區，配合自駕遊亦相當方便。但Bobo建議新手最好挑選較近市區的營地，以便隨時補給食物及日用品。

租營專用網 日文苦手無煩惱

記者聽聞預訂日本露營場地較麻煩，因為一般只能經IG、電郵或打電話跟場主聯繫，而且多數只能用日文溝通。Bobo推薦Nap露營場地預訂網站（nap-camp.com），它就如民宿預訂網站Airbnb一樣，可於地圖模式直接顯示目標地區內的營地。記者看過日劇《搖曳露營》後，日思夜想有如劇中主角一般在富士山下露營，結果用地圖模式一找，2分鐘內便找到4個靠在富士山河口湖、山中湖旁邊的營地，隨便點入其中一個，頁面右邊即時彈出與營地有關的風景、設施相片，再點入可見詳細收費及使用條款，包括可否駕車直入營地、晚上何時關燈等。雖然網站只設日文，但記者以瀏覽器的翻譯功能，翻譯結果也很準確及易理解。

Bobo說日本營地的收費主要按人頭或按營計算，亦有些是同時收取兩項費用，另外亦要留意停車場、浴室、清理垃圾等雜費。記者嘗試查閱多個營地收費，一般來說都很經濟，人頭費大多每人每晚數百日圓，按營計則數千日圓。當然如果提供的設備較多或景觀較靚的營地，除了收費會較高，亦較難預約。

京都「兩手揈揈」露營泡溫泉

日本露營場地中，Bobo特別推薦京都府南丹市的DOD Camp Park Kyoto（bit.ly/3GZKno6），它是日本露營用品品牌DOD首個開設的營地，其2日1夜住宿計劃提供各種DOD露營用品、早晚兩餐及溫泉入浴券，每位只收9000日圓（約550港元），真正「兩手揈揈」去露營；營友亦可選擇自攜露營裝備入住，收費每位6000日圓（約360港元），包早晚兩餐及煮食工具。除了可以自駕遊到達，亦有免費接駁京都JR嵯峨野線園部駅的專車，車程約需40分鐘。

文：周群雄

編輯：梁小玲

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