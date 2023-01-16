肌少症：人到40歲 肌肉量每10年減8%

肌肉流失，一直是生物學持續探討的課題。早於20多年前，醫學研究已給肌肉流失得出一個定義。人到了40歲，肌肉量便會減少，每10年減少8%。到了70 歲，流失速度就更快，每10年減少15%。更重要的是，肌肉細胞一經流失，便不會重新增長。換句話說，隨年齡遞增，肌肉細胞只會減少，沒能補充。老化之後，肌肉陸續萎縮，買少見少。君不見踏入下半場後，我們紮實肌肉已不復見！

易引發糖尿、失能 預期壽命較短

對很多人來說，肌少症好像是驟然而至。因為肌肉流失初期，身體機能還未出現顯著變化，大部分患者因此未為察覺。不過，潛藏事實卻是，健康已受威脅。因為當骨骼肌變少，基礎代謝率同時變慢；膽固醇、三酸甘油脂便容易積聚，患上心血管疾病風險自然提高。同時，新陳代謝率影響蛋白質儲存及血糖代謝。因此，肌少症會更易引發糖尿病、代謝綜合徵、身體失能，甚至死亡。不少科學研究顯示，肌少症患者預期壽命往往較短。

因此，肌肉流失的影響絕對不容忽視。肌少症究其原因，可分為生理或病理兩因素。要說到生理，多多少少可以算到老化的頭上。老化造成神經系統變化、荷爾蒙減弱、雌激素變少、胰島素阻抗等，再加上衰老後活動量減少，久坐不活動，臥牀不起，更是肌肉持續流失的主因。結果變得腳步浮浮、無故跌倒、肌肉無力、痠痛不止、萎縮變矮、舉步維艱……所以，一提到肌少症，大家便立即想起「老人」。

至於病理性因素，大多因為身體變化所引致；包括營養不良、糖尿病、甲狀腺疾病及各種癌症等。如果發現體重在短短數月之內驟然下降，肌肉嚴重流失，便必須做一次詳細檢查，務必找出病因，及早對症下藥。

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