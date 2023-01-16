實心實意：將軍澳跨灣連接路 推動All for Health

健康城市的概念分為「Health for All」及「All for Health」，前者是人人都享受健康的權利，不論貧富，都可以得到醫治，這方面香港一直做得不錯；後者則仍要繼續推動。All for Health，不單是在醫療範疇推廣健康，而是從多方面提出影響健康的元素，包括社區建設、交通網絡、居住環境等，從環境着手改善居民健康，這些元素比起蓋多少間醫院更加重要。

要實現All for Health不容易。曾有聲音指出，將軍澳就像一間酒店，區民白天外出工作，到晚上才回來，缺乏特色，未能建立對社區的歸屬感。同時，香港人生活繁忙，沒時間照料自己身體。要令市民健康，不止要做好醫療系統，更應該讓市民培養健康生活習慣，預防疾病。居住環境、交通及就業等社會因素，對健康影響遠遠大於醫療系統，因此不能忽視預防工作。

鼓勵市民運動 減長期病患

記得20多年前，我在西貢區議會提出在將軍澳跨灣連接路上建造單車徑及行人路，並建議兩岸沿海休憩用地增建單車徑。最初政府部門有不同意見，認為集合行車道、單車徑及行人路的高架橋設計在香港沒有先例，亦擔心建築成本高昂。不過，任何基建項目都應該顧及整個城市健康，若能提升將軍澳居民健康，即使花費建築成本亦值得。長遠而言，能鼓勵市民做運動，減少患上心臟病及中風等長期病患，醫療費用會隨之減少。慶幸政府最終同意在跨灣連接路加入上述健康元素，如今受惠的是全港市民。

現在環顧將軍澳，整個社區環境都提倡健康生活，圍繞居民健康。例如：有符合國際標準的香港單車館；區內以單車徑連接，居民出入可以單車代步；全長約2公里的將軍澳南海濱長廊，是居民跑步、踏單車的運動熱點。現在，將軍澳跨灣連接路啟用，再為社區增添活力。期望跨灣連接路除了讓市民有更多機會做運動，身心靈更健康之外，更可以成為市民有歸屬感的地標。從將軍澳發展可見，推動All for Health並非遙不可及，只要願意顧及整個城市健康，這個願景終有一日可實現。

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文：林正財（基督教靈實協會行政總裁）