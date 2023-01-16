澤星寄語：心靈加油站

2007年，我暫別工作了15年的港大醫學院，回到母校鄧迪大學，出任風濕病學講座教授。之前在香港工作繁重，沒太多時間陪伴家人，心中始終不無遺憾。因此在鄧迪的兩年半，我很珍惜與太太和孩子在一起的時光。當時正值孩子成長期，是建立親子關係及孩子個人價值觀的重要階段。那段時間能夠陪伴他們成長，確實難能可貴。儘管我們後來分隔兩地生活，未能經常見面，偶爾越洋聊天，仍十分了解彼此，有說不完的話題。

一直以來，無論工作有多忙碌、事情有多煩心，只要和家人一起，我便會盡忘煩憂。每天我最珍惜的時間，就是下班回家與他們共進「遲來」的晚餐，閒話家常、聊聊生活瑣事。假日有空的話，我們會一起行山遛狗，在大自然中舒展身心，在工作與生活之間找到平衡。

珍惜平淡溫馨家庭生活

我熱愛長跑，曾經訂下完成全球50場馬拉松賽事的目標，但是自從去年8月履任醫學院院長之職，只好暫時把這個興趣擱在一旁，改為在星期天慢跑。因為在我眼前，有許多更重要的目標要完成。

港大醫學院是世界頂尖醫學院之一，在香港、區內，以及國際上擔當的角色愈來愈重要，推進醫學院發展、持續提高教研水平，都是當務之急。回想30多年前醫科畢業時，鄭重許下的承諾，至今未忘。現在身為醫學院院長，更是感到承前啟後、任重而道遠。

儘管肩負的責任多了重了，但是看到病人重獲健康，見證一代又一代的年輕醫護專才成長，醫學院在科研前沿闊步邁進，內心的滿足感是無法言喻。雖然工作繁重，與家人相處的時間確實減少了，這讓我更加珍惜跟他們一起的時光。

就讓我也期待一下，在不久將來，可以享受一個難得的假期，與家人邊談天邊下廚，又或是在鄉郊散步。平淡而溫馨的家庭生活，就是推動我向前的心靈加油站。

春節對中國人來說是家人團聚的重要節慶。即將踏入癸卯兔年，希望大家珍惜與家人相聚歡慶的時光。先向各位讀者拜個早年，祝大家闔府平安、身心愉快。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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