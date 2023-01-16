葵花籽、果仁、乾豆、蒟蒻 健怡全盒「營」兔年

全盒內，哪一款食物最「邪惡」？哪一款最有營？營養師教路，準備一個健怡又不失新年氣氛的全盒！

賀年美食少不了香脆可口的油器：油角、笑口棗、脆麻花……香港營養師協會培訓及發展主任、註冊營養師梁曦允指，油炸食物熱量和脂肪含量較高，要留意攝取量。她列出常見3款新春油器的熱量及脂肪含量（以100克計算，由高至低排列）：

第1位：笑口棗

脂肪：39.5克

熱量：573千卡

第2位： 脆麻花

脂肪：31.5克

熱量：527千卡

第3位：油角

脂肪：25克

熱量：510千卡

油器高卡高脂 小包裝紫菜米卷代替

1粒笑口棗約9.4克、熱量54千卡，吃一兩粒也不過分；但油角1隻重約36克，有花生碎、椰絲和糖等餡料，熱量約182千卡，「等於吃了大半碗飯，脂肪也有8.9克，接近2茶匙油，heavy了一點」。她建議，要享受脆口感覺，可以選米通、米餅、蝦片、紫菜等較健怡的小食代替，「以1款日式紫菜米卷為例，每100克約含1.3克脂肪，真的達到低脂定義（每100克不超過3克脂肪）」。選購獨立小包裝為佳，有助控制食量，不會吃得太急太多。

「八甜」高GI 果乾取代注意含糖量

糖漬食物也是全盒的主角，糖蓮子、糖蓮藕、糖冬瓜等「八甜」，有甜蜜吉祥等不同寓意。「新鮮蓮子、冬瓜等是蔬菜，熱量低、膳食纖維高，但經糖漬後，熱量大大提升。」梁曦允表示，糖蓮子每100克含311千卡熱量、50克糖；糖冬瓜每100克含340千卡熱量、70克糖。糖漬食物加入糖分製作，屬游離糖，「是升糖指數很高的食物」。不過1粒糖蓮子約10克，留意分量的話也可淺嘗。

有人或認為用天然果乾取代「八甜」會比較健康，但梁曦允提醒，有的果乾產品添加了糖或油分，要留意成分標籤。另外，果乾本身可能含很高糖分，以1款無添加芒果乾為例，每100克計有330千卡熱量、39.5克糖，熱量比糖蓮子高，「別抱持果乾一定比糖漬食品健康，就可吃多一點的心態」。不過，無添加果乾優勝之處在於糖分屬天然果糖，只要控制分量，可把它計算在每天水果攝取量中，而且可揀選營養素較高的果乾，如芒果乾每100克有25克膳食纖維，豐富的纖維量可減慢升糖速度，飽足感也較強烈。

無糖朱古力≠無熱量

糖果和朱古力是嗜甜者專攻的目標！近年生酮飲食法風頭一時無兩，市面出現很多無糖糖果或朱古力，是否健康之選？「無糖糖果沒有熱量，不會影響升糖指數」，梁曦允指，選用甜菊糖、羅漢果糖、稀少糖等天然代糖製作的糖果，相比化學合成代糖健康。惟她提醒「糖果不是正餐，應適可而止，不要因無糖就狂食」，部分人吃得過多糖醇類或有腸胃不適、肚瀉反應。另外，就算朱古力標榜無糖，也不代表沒有熱量，「因為可可含脂肪，不是零熱量可以任食」。

乾豆較瓜子果仁低卡

說到全盒怎少得「搲銀」？為了好意頭，或是想過口癮，邊聊天邊吃瓜子是拜年指定動作。梁曦允表示，紅或黑瓜子都是西瓜籽，含礦物質鋅、鎂、鐵、磷，但「通常加鹽炒，鈉質較高；有些加入五香粉去炒就更吸引，因此剝瓜子會愈剝愈上癮」。她建議選擇南瓜籽、葵花籽，前者含有錳和植物固醇（phytosterols），有助降低血液中膽固醇水平，後者則含不飽和脂肪酸及維他命E，有消炎作用，而且「通常沒有額外添加鹽分，是較健康的選擇」。

另外，不少人會在全盒中加入堅果。開心果富含鉀質，腰果含鏻、鐵質，合桃則有豐富奧米加3脂肪酸。不過要留意「堅果和種子都是脂肪類食物，熱量不低」，建議每次食用30克，即約2湯匙的堅果，或手抓一把瓜子，「以30克計算，不同種類堅果種子熱量約200千卡內，可以接受」，而且所含的都是健康脂肪，營養價值更勝油器。

瓜子果仁，容易一口接一口，脂肪和熱量攝取不知不覺就超標！梁曦允提議，需控制熱量的人士，可考慮鹽焗黑豆、黃豆、枝豆，「乾豆類是蔬菜和蛋白質食物，脂肪含量少很多，如一款鹽焗黑豆每100克只有132千卡，但同樣是一粒粒又脆脆的，可以滿足口癮」。

獨立包裝海產零食、蒟蒻 創意之選

另外，發揮創意加入非傳統小食，梁曦允建議考慮獨立包裝的海產零食，大多既低脂又高蛋白質，如獨立包裝的烤帶子，每100克約1.4克脂肪，蛋白質含量有26.6克；吞拿魚粒每100克含1.9克脂肪、29.1克蛋白質。「要注意的是，海產零食通常鈉質較高，選獨立包裝有助控制分量」。此外，迷你包裝蒟蒻也是健康之選，蒟蒻是高纖健康食材，但要小心「甜蜜陷阱」，一些水果口味蒟蒻添加糖漿，因此要細閱成分標籤。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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