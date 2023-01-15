綠色生活：高速船疫下停航 白海豚社交生活繽紛

南大嶼水域對海豚極重要

WWF在高速船停航前後作聲納及目視調查，聲納調查即是在海豚出沒水域水底放置錄音機，24小時記錄海豚的聲音，藉聲音分辨牠們正在進行的行為，如以回聲定位覓食的喀答聲（click）、與同伴溝通的哨聲（whistle）。聲納調查發現，停航期間，在航道範圍，即南大嶼水域一帶，中華白海豚的日間出沒率明顯提高，由停航前每小時0.03分鐘上升至停航期間的0.57分鐘。WWF的發現與漁護署一年一度的海豚監察報告結果脗合。香港海豚保育學會有份協助漁護署研究，停航第一年的報告發現，中華白海豚使用南大嶼航道範圍的時間和次數上升，也更多橫越航道、使用索罟群島等南大嶼離岸水域。

研究：停航後 海豚覓食社交增

除了游過航道，更重要的是，停航令海豚得以在航道範圍水域覓食。WWF研究員出海觀察所見，中華白海豚在南大嶼水域的覓食時間，由停航前的8.5%大增至超過70%，社交時間也由停航前3.4%增加至12.5%。WWF也發現海豚會在航道附近游蕩和休息，這是停航前5年都不曾記錄過的行為。WWF鯨豚保育項目經理吳嘉怡說這個發現很鼓舞，代表海豚覺得附近沒有危險、比較放鬆，「有更多覓食、社交行為，其實代表南大嶼水域對海豚來說更加重要」。只是這片對海豚有重要價值的水域，過去障礙重重、難以使用。

香港長期居留的鯨豚有兩種，除了粉紅色的中華白海豚，灰色、沒有背鰭的江豚也是香港的常住居民，兩者都被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為「易危」級別。但因為江豚性格比較怕醜，而且沒有背鰭、顏色較不明顯，研究員較難看見，相關研究數據因而較少。

「好多人會問什麼季節去看中華白海豚最好，其實牠們一年四季都會在香港水域出沒。」香港海豚保育學會副會長麥希汶解釋，中華白海豚和江豚都是生活在鹹淡水交界的動物，所以會徘徊在珠江口一帶，即香港西面水域。而因應中華白海豚和江豚喜歡的食物不同，兩者出沒的水域也有差異。中華白海豚會在大嶼山的南面、西面和北面水域出沒，江豚主要在大嶼山的南面出沒，東面的長洲、南丫島、蒲台島，以至果洲群島都曾看到江豚的身影。

兩海岸公園 未涵航道覓食區

雖然方位不同，不過如果想看海豚，兩種海豚都常出沒在近岸淺水區域。「中華白海豚的覓食場所通常在小島附近，牠們喜歡在海岸線比較自然的島附近覓食、社交。」因為天然海岸線是由大石造成，魚類可以躲藏在大石之間，所以這種生境可以為海豚提供食物。麥希汶舉例，例如大嶼山北面的沙洲及龍鼓洲海岸公園，大嶼山西面由大澳對出至雞翼角、分流一帶，以及索罟群島都是海豚的覓食場所，分流是最多海豚聚集的熱點。她試過在分流和索罟群島一帶看到海豚媽媽和幼兒，相信這兩個地方是海豚覺得安心的育兒場所。

在南大嶼棲息的海豚受高速船威脅多年後，去年政府終於將索罟群島一帶劃為南大嶼海岸公園，2020年亦將分流一帶劃為大嶼山西南海岸公園，但兩個海岸公園範圍都不包括航道（見圖）。吳嘉怡形容，「航道分隔了分流和索罟群島，在中間『𠝹開』，變相『𠝹開』了白海豚一些重要的生境」。海豚就像是在分流、索罟群島兩間餐廳開餐時受保護，但前往餐廳、去其他小食店就不受保護。「雖然劃了海岸公園，但海岸公園的連接性很低，」吳嘉怡指海岸公園的分佈破碎，保護成效有限。而且海岸公園範圍竟然剔走海豚覓食的沿岸區域，例如海豚最常出沒的雞翼角至分流沿岸一帶，並不劃入大嶼西南海岸公園。

冒死來往兩公園「開餐」

海豚必須跨越高速船才能來往兩個海岸公園，有機會被高速船撞傷，甚至死亡。吳嘉怡稱現在在南大嶼航道的高速船航行速度約40節，即每小時航行40海里（約74公里）。「國際間有研究指出，當船航行的速度超過15節，如果撞到鯨豚，死亡率差不多是100%。」高速船的噪音也會損害海豚聽覺，或干預海豚的回聲定位系統，影響海豚覓食。為了避開高速船，中華白海豚改為夜間出沒，因為班次較疏，甚至完全不前往索罟群島，變相喪失了一個覓食場所，被局限在分流一帶。

突如其來的新冠病毒令南大嶼的海上交通停擺，難得地令海豚有3年喘息空間，得以重掌在海洋自由航行的權利。海豚在航道範圍的覓食、出沒增加，也證明南大嶼是海豚重要的生境。隨社會逐漸復常，航線復航、海上基建工程接踵而來，海豚又要繼續在高速船、工程船的罅隙中求生，還是我們可以趁機思考如何規劃海洋空間，讓人和海豚都能善用海洋？

船與海豚 如何共存？

1）航道南移

WWF和香港海豚保育學會都倡議改航道，由經過索罟群島以北改到索罟群島以南，避開海豚的移動走廊，中華白海豚和江豚都能受惠。WWF估算，採用新航道，船程會增加8分鐘。改道後，航道不再分隔兩個海岸公園，如果能將兩個海岸公園連接，形成更大的保護區，就能更完善地保護在大嶼西及大嶼西南兩大主要棲息地的海豚。

2）限速區

WWF亦建議設立限速區，船駛過限制水域時，只能以10節航行速度航行，WWF估算船程增加12分鐘，票價增幅比航道南移方案的較小。加拿大為了保護瀕危的北大西洋露脊鯨，當發現北大西洋露脊鯨進入航道附近區域，及後15天船隻只能以最高10節的船速行駛。

3）陸路交通

除了等待海事處和船公司牽頭採取更有效的保育海豚措施，市民也可從個人層面做起，減少使用海上交通來往澳門和珠海，改用陸路交通。麥希汶是澳門人，她選擇坐車回家，「疫情前，其實航次已經慢慢減少，因為有陸路交通這個選項。當班次減少，對海豚的影響也會減少」。

港珠澳大橋2009年動工，2018年落成啟用。香港的海豚數字也由2008年的108條，減至2021年的40條。曾經香港有4個主要的海豚棲息地，「大嶼山東北面水域，即人工島、港珠澳大橋的位置，過去是海豚第三大棲息地，多過索罟群島的海豚出沒，但10年後，2021年這裏是零條海豚，依然無海豚出沒」。鄰近第三條跑道的沙洲、龍鼓洲海岸公園，10年前是最多海豚出沒的主要棲息地，現只剩幾條海豚。既然港珠澳大橋的生態影響已不能逆轉，或許我們應該多加保護海豚僅餘的兩個主要棲息地——被航道分隔的大嶼山西南海岸公園及南大嶼海岸公園。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 }WWF、 香港海豚保育學會

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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