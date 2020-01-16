ways of seeing：愛是大無畏 LGBTQ+社群相展 勇敢做自己

藉相展教育公眾

「（轉為線上活動等）我們覺得都開心的、同樂的，但好像微微欠缺了公眾的宣傳，或者教育的意識」，Next Chapter LGBT創辦人Kurt和Mac就希望舉辦實體活動，吸引觀眾的眼球，引起大眾討論和關注LGBTQ+社群，宣揚性／別多元共融的信息，於是伙拍鄧英奇（阿奇）構思「I am Who I am」相展。

Kurt亦希望藉相展教育公眾認識LGBTQ+社群，能夠分辨不同性傾向和性別認同類別，於是挑選了Lesbian（女同性戀者）、Gay（男同性戀者）、Transexual（跨性別人士）與Pansexual（泛性戀）、Drag Queen（變裝皇后）4組拍攝對象，以相片和影片訴說他們一路走來的掙扎和自強。

單身女同志

毋須伴侶也能定義性傾向

Jean是今次唯一單獨的拍攝對象，拍攝前一周，Jean剛得知身上癌細胞已擴散多個部位，預料剩下時間不多，希望藉今次拍攝作為道別，同時給予大家自愛的勇氣。作為一位同性戀者，她一直在認識自己和尋求認同的過程中徘徊，並很感動自己的父母最終能夠接受她的性取向，放下多年心結。Jean仍然積極面對人生，每天運動。

Kurt最初是想拍攝一對女同性伴侶，因為容易在畫面上呈現女同性戀者的身分，「我們聯絡Jean的那天，是想問問她有沒有介紹，但我就被她罵了一頓」。那時Jean剛剛得悉自己患癌，「她問我，我的主題是什麼，我想教育公眾什麼，為什麼一定要伴侶才可以拍攝，難道沒有伴侶我就不是lesbian了嗎？不一定要有伴侶才能夠定義性傾向㗎嘛」。

當身邊朋友都為Jean傷心、可惜，Jean本人卻十分樂觀，覺得自己已經比明天就意外死去的人幸運。「她說『我好好彩，我可以知道我一年後會離開，我還有一年expiry date，我可以用盡我的時間做我想做的事。』」阿奇以純淨的白色作為這輯相片的主色，「每一個人來到世界的時候都是哭着誕生，但是否可以笑着離開，不是每一個都可以，但Jean做到可以笑着離開。她用一個這麼好的信念離開，也應該會去一個好的地方」。

他和他

反串旦角 穿蘇格蘭裙 「傳統就係咁」

Kenya和阿軒是一對男同性伴侶，與一般同居情侶一樣，Kenya和阿軒會分享生活瑣事，互相支持，亦勇於出櫃，向家人和社會表明自己的身分。Kenya和阿軒相信社會應該是共融的，世俗眼光不應阻礙任何形式的愛。

阿奇設計讓他們穿上蘇格蘭裙，頭戴粵劇頭飾。「我跟他們聊天的時候，覺得其實兩個男生拖手行街有什麼問題？兩個男生拍拖有什麼問題？其實蘇格蘭的男人傳統是穿裙，粵劇以前也有男人反串女角。」阿奇希望觀眾能夠由此反思，性別定型、異性戀才自然的觀念是社會建構的框架，會隨時間流逝、政治文化背景不同而改變。為什麼古希臘哲學家柏拉圖在《會飲篇》推崇男性之間的同性之愛才最為高尚，但現在同性戀卻被視為「不正常」？為什麼民國四大名旦都是男性，但現在陰柔的男性會被批評？「你說他們現在離經叛道好錯咩？但好像過去歷史都有這樣的一面，這個社會的人，有需要咁用一個外表去將一個人定型咩？」

Kenya和阿軒的相片風格亦比較激情，色彩豐富，Kurt形容：「他們正正反映了一種比較極端的風格，事實上社群亦有這樣的朋友存在，他們可能衣著風格，甚至性格都行得好前，但無問題㗎，只要你勇敢去表達自己就可以。」

泛性戀者+跨女

喜歡你是你 不管男或女

Ming是一位跨性別女性，她的另一半Carmen是一位泛性戀者。相展開幕當日，Kurt向觀眾介紹相片故事和不同LGBTQ+類別的分別，「對於人們來說，最難消化的應該就是Ming和Carmen」。第一次接觸這些概念的觀眾不理解什麼是跨性別和泛性戀，「好laymen的人，如果難聽啲地形容，他們會直接講，係咪即是人妖呀？」

阿奇最初也不太明白，怕用錯字眼會令Ming和Carmen感到冒犯，拍攝前用了兩三小時向Kurt了解。「例如Ming本來是男兒身，但她想trans做女生，這個我明，那麼這樣的話Carmen算是異性戀還是同性戀者？現在Ming未做變性手術，一男一女，是不是就可以在香港結婚？」拍攝時，阿奇問Carmen會不會介意或者考慮Ming身體究竟是男或女，Carmen回應了一句，「不用想得這麼複雜，我喜歡她就可以了，我不用管她是男或女，性別對我來說沒有分別」。這令阿奇驚醒，「對呀，愛就是可以這麼簡單」。

所以相片中，阿奇用一個鏡框遮住Ming的身體，外人看不清框下的是什麼，「但身體是什麼還重要嗎？因為在Carmen眼中，這不重要，個框入面是空心、是男或女、4隻手6隻腳都無所謂」。

Drag Queen Coco和Chanel

台上是天后 台下是男人

礙於社會的目光，難道同性伴侶就注定是壓抑、低調的一群？熱愛Drag Queen文化的Coco和Chanel證明，任何人的人生也可以活得燦爛和精彩。Coco是香港第一代Drag Queen，形容和Chanel是「母女」、師徒關係，Kurt說：「她就是表現到如何身體力行，去感染另外一班人，願意出來繼續做她鍾意做的事。」

「Drag Queen是什麼？係咪即是男扮女，我最初最蠢地問Coco」，阿奇笑着坦承自己也是門外漢，拍攝前也不太認識Drag Queen文化。Coco說不同，她不只是裝扮成女性，而是要做「天后」，在舞台上閃閃發光，要全部人的眼睛都離不開自己。她喜歡舞台、喜歡表演，但下舞台後就不喜歡變裝成女人，「我是男人，我是gay，吹咩！」所以Coco的衣服一半比較男性化，一半比較女性化，阿奇希望呈現男女混體的感覺。

拒純愛唯美 呈現獨特風格

香港過往有關LGBTQ+社群的廣告、劇集風格通常都比較溫和，將LGBTQ+社群更容易入口地呈現給大眾。Next Chapter LGBT是婚禮統籌公司，阿奇是曾跟他們合作過的婚紗攝影師，但Kurt很堅持這次相展不能與婚禮、婚紗有關，或只是以唯美、純愛風格拍攝4對伴侶。一來避免大眾覺得他們賣廣告，二來Kurt認為4組拍攝對象都有獨特的個人風格，不應以同一風格拍攝、講述他們的故事。「不是穿起婚紗我才是一個lesbian；他穿起西裝禮服，像一對結婚的人才是gay。正如Jean所講，我單身難道我就不是lesbian，我就是我，這也是我們想表達的東西。」

社會偏見成宣揚動力

在港九新界舉辦固定展覽前，Next Chapter LGBT曾在銅鑼灣、尖沙嘴等鬧市舉辦過「流動相展」。義工捧着相片在鬧市中靜靜地站立，讓行人經過時欣賞，義工會向湊前細看的行人介紹相片的意義。有人好奇地想了解更多，「這些相片是什麼意思」、「為什麼有兩個女生親吻」；有70、80歲的婆婆了解完後說：「我都明白、我都支持的。」也有人對義工投下異樣的眼光，「佢gay㗎，唔好行過去」；有人對Kurt說「呢班人要落地獄！」義工中有異性戀者，親身感受到LGBTQ+社群面對社會不開放的一面。這令Kurt和Mac更有動力去宣揚，將相展延伸至港九新界，讓更多人知道，LGBTQ+其實只是一件再普通不過的事。

「I am Who I am」，Kurt鼓勵LGBTQ+同路人自強、勇敢做自己。「勇敢做自己不代表你一定要come out（出櫃），不是每個人都feel comfortable去come out、表達自己，但純粹是你要勇於去面對自己，你喜歡男生就喜歡男生，喜歡女生就喜歡女生，想trans或者任何事都沒有問題，只是你要尊重自己，勇敢面對自己所愛。」對於普羅大眾，Kurt期望能夠讓不理解的人對LGBTQ+有更多認識，明白性／別是一個多元的光譜，有不同性別、不同性傾向。世界除了男和女、異性戀者外，還有LGBTQ，LGBTQ後還有更多關於性／別的身分認同。阿奇說自己本來也只知道lesbian和gay，「我現在計算不到我新認識了幾多，但我最知道一件事就是，人不是用類別來區分，這個世界都不是只有黑和白。不需要有太多道德的線去將人去區分，人本大同」。

「I am Who I am」相展

日期：1月13日至1月18日

地點：GoodDay Solar（九龍城沐泰街9號嘉峯匯1樓11號舖）

日期：1月13日至1月19日

地點：漫花燈火OMG（土瓜灣九龍城道68號瑧尚U PLACE2樓201號舖）

註：之後再於不同地方擺展至2月下旬，詳情請留意Next Chapter LGBT 臉書專頁及IG

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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