{巡村達人}黃菀參 戰勝心魔 當選下禾輋村長 念天上星星 為村友請命

上山落山唔易做

阿參說：「巡村當行山。」記者初聽不太理解，跟她走一小段路，立時明白許多。下禾輋村位處於鐵路沙田站與居屋穗禾苑之間，「龍華酒店」招牌是村口地標，向上望，這條村並不是一塊平地，既有低處寮屋區，亦有村民住山腰，阿參帶路穿梭，「還有石屋、西班牙別墅模樣的屋，也有一些祖屋」。問她幼年是否通山跑，她說並不，「細個只在我家的範圍及附近少少地方走動」，不過競選期間多次巡村，終於摸清自己長大之地的輪廓，「你問我400幾號在哪？我知就在上面，300幾號就在400幾號之下，但100幾號的房子可以有些在這一頭，另一些在那一頭，好亂的」。

短短十幾分鐘上山落山的路程，就感受到村長不易做。沿途遇到3名村民，認識阿參的程度都不一樣。在山腰小屋居住的老太太聽她自我介紹，得知是黃村長女兒，將會接爸爸棒，禮貌道聲恭喜，然後反映樓梯落葉沒掃清，翻風落雨時會塞坑渠；一名來自新西蘭的先生下坡，他住得更高，知道她是居民代表，便指指上方有些石棉廢料需要處理；落至村口，推單車的叔叔親切喚她「參女」，「畀心機做呀，第日跟吓我啲街燈呀」。「除草、街燈、欄杆、垃圾桶設計……」她數算聽來的意見，「好多村民說街燈不夠，當我夜晚上去時，真的會絆倒，又見他們要開自備的燈照路，大家互相幫忙是好，但站在村長角度用同理心感受時，就要去改善；甚至有些細眉細眼的，如村民反映每當有人走過渠蓋會發出『鏗鈴哐唥』的聲音，凌晨時分很擾民，這些是我想不到的，所以大事可以做，小事時都要處理」。

老太太問候：「你阿爸身體幾好嗎？」「佢就係走咗呀。」阿參耐心回答是去年7月的事。「咁快走咗呀？你爸行出行入都有同我打招呼。」阿參說：「是呀，爸爸62歲離開了。」自2003年開始，黃裕財一直擔起村長之責，直至去世前幾天還在群組傳信息，回覆村民查詢。阿參記得，「早幾年『山竹』風災，有街坊打電話告訴老竇，他們那邊樹都塌了，出不到去，要匿在家，他收到消息之後，我跟阿哥就行去一個比較偏遠的位置，將我們那時桌上的飯菜拿給街坊」。

緊急個案隨傳隨到

村內還掛着她寫在紙皮上的政綱「緊急個案隨傳隨到」，用廢棄耳機線綁在欄杆。阿參正在讀博士，研究環境教育，曾有份發起組成沙田「不是垃圾站」。鄉郊代表選舉在1月8日舉行，村代表行「雙村長制」，即有「原居民代表」及「居民代表」，居民代表的合資格選民逾200人，這次有118人投票，她以68票勝過對手許富強的50票，將在4月上任。一個村選引起注意，皆因有不少熟悉政界人物臉孔出現，許富強獲李梓敬等多名現任立法會議員支持；阿參的長兄黃浩銘亦當然為人熟知。

走進阿參家的大閘，原來閘內有左右兩戶，她走向右邊，對手就住左邊。阿參多番強調，她將專注村務，不談政治，「我自己的理念是求同存異，大家都係想為條村好」。然而她的父兄曾因政治立場相左，在「星期日生活」留下了一段有趣的對談〈什麼人訪問什麼人：黃裕財黃浩銘——父：你要做星 子：我要做樹〉，父親由與兒子有矛盾，到為子擺街站助選，父勸勉達到目的就要做民眾心中一粒星，但兒子說要深耕做一棵樹，報道提到兩仔爺飯桌上這樣的討論是「日常風景」。熄掉照在父子身上的大光燈，飯桌坐着一家人，黃浩銘還有3個弟妹。問起阿參飯桌上的場景，她回憶說：「直接些講，阿爸性格比較強悍，他的話聽上去是管教式的，我印象好深刻是他說以前點樣辛辛苦苦養我哋，又講吓村務怎麼應對，晚年時又講吓健康，是愈來愈soft的。」訪問當日姊姊也在家，她也說總聽到爸爸說村務，要設街燈應找誰、鋪好斜路要聯絡哪個部門……

媽媽讚熱心助人

近年健康走下坡的阿爸，早屬意小女兒接手村務。阿妹「是子女之中最善良」，記者在路上巧遇出門的媽媽，她如此形容；「跟她行街，她會突然伸出手臂，問盲人要不要帶路」，姊姊同樣說她像父親熱心服務社區，亦老實補充，細妹「人情世故差少許」。阿參亦認同自己不是長袖善舞之人，說起成長路，她談起大學畢業後原想進修做社工，談着談着拿出紙筆，在白紙上寫「career path」。姊姊笑她：「人家是不是想知你講咁多？」她一時失措，着記者可隨時截停她的話，繼續畫着路線圖解釋，後來因學費貴，而打算做教師或讀博士，在PhD旁打了個剔。她的夢想原是去更遠些，「如果不選村長的話，我想看看外面有什麼工作機會，或者漂泊流離一下，身邊同學來自巴基斯坦、尼泊爾、印度、孟加拉等地，我好想認識這些地方」。

從兄姊身上學習

然而她的故事翻到下一章，不是向外闖，而是留守村裏。年輕認真的阿參，對每個決定都再三思量，阿爸想她接棒，她說再想想；去年底政府宣布重啟村選，村友問她，她仍答再想想，「這真的很考起我，因為我本身是有選擇困難症的人，一些很簡單的事，我都會覺得『不如你幫我諗算喇』，就像整唔整banner、整唔整旗仔……」姊姊接話：「因為她很着緊環保，在我們而言，人哋都整咁大條banner，呢度又有，嗰度又有，她卻說要源頭減廢。冇辦法啦，佢都有宗旨嘅。她這身衣服，九成都是二手的。」

決定出選，她告誡自己不再紙上談兵。阿參腦裏牢牢記住很多原則，在訪問裏反覆提及「要有同理心」、「有麝自然香」、「要了解別人的需要，不斷反思」。即使問起爸爸與她之間的對話，她亦說：「他身體健壯時我們會傾吓村務，約了誰誰視察，他說斜坡問題要搵邊個，我就幫手跟進。」那村務以外呢？你們父女會談什麼呢？「想想先……」她紅了眼睛，「我突然在想，可能他就坐這裏，聽着我說話」。她亮起手機屏幕，找出父親給姊姊的信息，「參／未成熟／再要受多些折磨及教訓才成熟……多聽比自己有成就的人發言／吸取對方智慧來充實自己／不貪污／不貪心」。姊姊說那時父親在醫院，是父女閒談對話。

阿參說爸爸已是天上的星，「他已經離開了這個世界，守護我這棵樹苗」。這個家給予她養分，「姊姊是讀教育、輔導相關的知識，她跟我分享技巧，我覺得可取咪學吓囉；阿哥的熱情、親和力，我又學學怎麼做；阿爸那種幹勁，跟村友的聯繫、如何處理事情，亦讓我學習到。好的就學，反面教材就避忌吓」。

她會猶豫，但不迷信有十足計劃才安心，反而擁抱無常。未邁步認識外面的世界，她覺得現在負起4年村長責任也很好。「很多事都會變，今日從外面回到裏面，可能將來又由裏面去外面呢，冇人知將來如何，最重要是活在當下，盡自己努力做好現今做的事情。」雖然說來堅定，其實也承受過沉重壓力，姊姊回想競選期間對方人強馬壯，「義工還可以輪更」，阿參說那陣子深怕自己顯得不夠盡力，信教的哥哥也有帶家人禱告度過不安情緒。姊姊笑言，看着細妹夜晚蹲在村民鐵閘外聊天，都不明她為何那般落力，阿參坦然答：「我心入面係話因為我住喺度，我有權利去同人打招呼，我唔係去南丫島拍門，因為遊客身分就驚打擾到佢，我係街坊，出於關心同佢哋傾偈。」村長幾乎是義工，只有每季2000多元的津貼，她知道村內流言會質疑「村長有咩好爭」，亦會猜測他們是否有什麼勢力，她笑說：「就係不在乎這些才去選呀！」

愛與勇氣 更有韌力

每遇見一個村民，就愈感到村長之路不易行。村民提到想多一支街燈，便多一個任務，「樹葉沒掃好」，又多一個難題，她不停叮囑姊姊幫忙記下門號及聯絡方法，回答「會積極處理」。問她上任前會否留些時間給自己，她說「要呀！」誰知說的都是準備工夫，「會聆聽村友意見，新年前後都會巡一巡村，列好村友訴求、寫定（給相關部門的）信再寄信」。「村長」稱呼似是很霸氣，但她認為是個中間角色，「那是政府與村民之間的橋樑，我唔鍾意說是leader，因為leader是由上而下的，我覺得是facilitator，協助村友做一些事，唔係我話一就一二就二」。

阿參說村裏留下很多「爸爸的腳毛」，而她會走出自己的路。「我另一個想法是很想將外面的東西帶返來，在外面學到的環保知識、技巧，提升大家意識，做好分類、減少浪費，將自己的本行放番落去條村度，又例如跟動物和平相處，要滲番入去。」她把尋獲的寶箱叫作「人情味」，但不是結局是開始，「要keep住就要付出，唔想條村分立，而是大家守望相助，因為你住呢度住好耐，唔係住一日」。看着她跟老太太在山上努力打着牙骱，老太太反映意見後向新村長說着道理：「做咩都係，自己拎個良心出來。」「所以我哋更加用良心做實事，真係為條村。」「哎呀，變咗教訓後生仔，我不固執的，一個人要知足常樂。」「對對，那些問題我會積極反映的，阿爸都做得好好，我又可以做得更加好，身體健康呀。」回話的一點點生硬之中，除了愛與勇氣，更有韌力。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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