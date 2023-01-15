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movie chic, movie style：《毒舌大狀》：黃子華好啱演大狀

【明報專訊】黃子華，有沒有睇到膩？希望你未，因為好戲在後頭。由劇集《男歡女愛》做律師樓的師爺，到今天坐正做《毒舌大狀》，相隔廿多年，黃子華其實好啱演大狀。

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