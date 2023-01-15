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星期日生活

Long D：（十七）廚房詩

【明報專訊】最近做了個網上講座，題目是英文詩。完了有刻忽想，我會考和A-Level英文都是D，靠着近乎六合彩二獎的運氣，滾了又滾，今日竟在教人讀英文，世事真奇幻。

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