星期日現場：久別重逢

1月8日通關那天，深圳福田和深圳灣口岸外有很多手拿花束的人。一早等候在此的記者們，最想拍到這些煽情的畫面。於是凡是見到拿花的人，先上前八卦一番：你是在等哪位呢？你和他（她）多久沒見？當你見到他（她）第一句話想說什麼？接下來有什麼計劃嗎？他（她）會在這邊待多久……

這些拿花的人，等的未必是人生另一半，也有孫女等候外公外婆，有妹妹盼着姊姊，有寵物懷念着主人，也有人在等舊同學、老朋友。不僅如此，還有疫情中出生的小寶寶被抱在懷裏第一次過關，他們眨着大眼睛，還沒真正明白分離和團圓的意義，預約、排隊等旅途麻煩也似乎與他們無關，探親之餘，他們更是在探索新的世界。

通關前一天，我去了羅湖口岸。從深圳火車站走向口岸大樓那條通道，靜得成了小朋友踩滑板和單車的練習場，他們繞着柱子飛馳、追逐，旁邊沒有人拖着大袋、拉着小車，沒有人在吆喝「收煙、收奶粉」，沒有乞兒拿着微信收款二維碼找人施捨，更沒有各類詐騙犯想找你「借錢應急」。附近的行人隧道滿地垃圾，兩側的廣告燈箱全部空白，茶餐廳和快遞店統統歇業，過往廣告鋪天蓋地的「愛X健」牙科診所亦大門緊密，只剩下幾間小士多，向寥寥無幾的過路行人提供飲品。這曾是中國內地旅客數最大的陸路口岸（也是香港最繁忙的口岸），大概正也因為人太多，沒安排到首階段通關——有些人正是怕人太多，忽然重開，反而受不了。

「極度方便」變「極度不便」 再到邁向復「常」

改革開放初期，深圳有句口號叫做「時間就是金錢，效率就是生命」，這句話放到現在也不假。疫情前，深圳為了傍着香港「同城化」，盡可能拉攏香港來客，一出關就有鴛鴦奶茶有電話卡賣，有水療按摩KTV夜總會，只要能做到港人生意，要多方便有多方便。香港人似乎走遠點都嫌麻煩，商務客恨不得在羅湖香格里拉傾完數就動身返港，曾經繁華的「三沙一水」（上沙、下沙、沙嘴、水圍）「二奶村」也都在口岸附近興起。如今再去水圍，的士司機問：是不是那個吃飯的地方？原來這裏建了一條美食街，食肆數量之多，遠超周邊居民消費規模，可見很多人專程入水圍吃飯，已經形成消費氛圍，大概也是拜港人所賜。

香港也有類似情形，例如上水的藥房超市，正是為節約內地「自由行」的腳骨力。香港的海洋公園和迪士尼，總有那麼一些時段要開通普通話服務，給祖國花朵們營造最熟悉的語言環境。跨境大巴直達旺角，無處不在的找換店，遍地開花的支付寶和微信二維碼，只要能收到你的錢，什麼支付渠道都可以開通。

兩地之間彼此提供的這種「極度方便」，被突如其來的封關活生生打斷，而且一斷就是3年。本來也不能算是零往來，3年間仍有不少旅客頂着隔離之苦照樣過關，大概對他們來說，成本再高也必須付。但對於老人家、小嬰兒，或者年假抵不上檢疫日數的打工仔，封關就是一道踰越不了的高牆——由「極度方便」，變了「極度不方便」。

如今生活終於在向「正常」邁進。高鐵甫一開通，多日網上票就售罄，說明不少人對「正常」渴望已久。這個農曆新年，相信不少兩地家庭終得團聚。或者在不久的將來，48小時核酸檢測、名額預約也都會取消，羅湖、皇崗兩大口岸恢復通行，西九龍高鐵可以直達北京上海（甚至更多地方），到那時，自由行逛街購物、水貨客迫爆北區的「正常」也要回來了。

還有什麼？還有遊客和景點的重逢，港商與工廠的重逢，保險經紀和客戶的重逢，跨境學童與老師同學們的重逢，慈善團體與受助者的重逢。或者有一部分人，並不介意別離，對團不團圓更無所謂，寧願「眼不見為淨」。這個世界就是這樣，既有口岸的鮮花與擁抱，也有鍵盤戰士的冷言冷語，若問我想看哪個，我當然想看人間真情。

香港還是中國通向世界之窗

那天在深圳灣，有很多人一看就是海外留學生，氣質就是「讀番書的」，行李特別多，走在人群中非常顯眼。因為疫情導致內地國際航班削減，他們只能取道香港，過了關之後還要轉高鐵轉飛機轉車，才能回到家中。如果航班一直不恢復，他們過完新年很可能也要原路返回，從香港再飛到外國。改革開放前，香港就是中國通向世界的窗口，沒想到今天還是這樣。當我們思考內地與香港的關係，不應只想到羅湖東門和福田書城，不應只想到廣州天河和東莞虎門，而是整個中國內地，正在通過香港與世界連接；反之，香港若不能與內地相連，對世界也無意義。

有朋友問我：你回香港嗎？你回去換身分證嗎？你為什麼不回香港打疫苗？同事也問：你返公司嗎？返來開會嗎？……呀，我這才想起，身分證還是舊款，早就過了換領期。

或者，我也該與香港重逢了。

文˙林迎

編輯•孫志超

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