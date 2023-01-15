插畫家李香蘭自2012年（龍年）開始畫年畫，「當時有一種很强烈的感覺想畫一些東西去守護屋企」，於是畫了第一幅年畫送給家人。而且她覺得坊間年畫來去只是「恭喜發財」、「身體健康」等祝賀套語，未必貼合各人需要，且畫中生肖動物的故事也可更豐富。自畫的話，就可因應各人需要，圖畫變化亦更大，譬如她每年都會送一張「大事亨通」給媽媽貼在廁所，或者愛犬耳仔出了毛病，就送一張「耳仔健康」給牠。

3年前，學生偶然在她的家裏看到那些年畫，萌生興趣，她便開始了教人自己畫的學習班。本來今年也是實體班，但因不少人確診而改為網上直播，「發現網上報名也有很多人想學畫年畫」。在大概一個鐘頭的網上直播，她期望「給大家入門和提議，其實大家可以畫多一些關於自己的年畫」；對於不少去了外國的朋友而言，「都會有一份意義，不是我們在香港才能夠join到」。

今年網上教學主要呼應兔年教畫兔仔。她觀察到兔仔動作不多，跳起亦相較少見，如打算繪畫兔仔躍起，難度則相對較高，反而兔仔毛髮的質地及五官比較突出，「所以我教的時候，主要在質地和質感上去做」。不少年畫都會呼應生肖，但她强調生肖未必是主角，反可突出自身願望多一點。「因為擺年畫的意思即是擺全年，要合乎那個人的質地和生活特質去創作」，譬如視乎職業和本身願望。她就曾送滿佈肌肉男的年畫給一個渴望男友的朋友。

教了畫年畫一陣子，她發現大家平日或許不會拿起筆墨，所以不習慣用水墨，變相害怕落筆，「變了寫揮春多一點，因為出錯率頗高，又擦不去」。她覺得不用那麼介懷，過往「有些學生將動物畫到好像妖怪那樣，但又幾有特色」。她覺得水墨的好玩之處在於充滿變化和意外，往往超出你預期。即使不似預期，仍可送上莫大祝福，「好難得有機會畫東西親手送給人，你不會只畫一張年畫，你會畫很多，可以將心意送給你珍惜的人，我認為這是畫年畫的很大意義」。

「李香蘭年畫班@YouTube Live」

日期：1月15日（周日）

時間：下午3:00

YouTube頻道：好蘭正

文˙嚴嘉栢

編輯•王翠麗

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