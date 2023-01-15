回鄉過年也是我輩不少人的童年回憶，上一輩是內地移民，後來則有甚為普遍的兩地通婚。不過，多年以來中國城鄉變動頗多，近日趁限聚取消，專研內地農村的人類學家蕭鳳霞教授亦就其新作《踏跡尋中：四十年華南田野之旅》演講，原來她一直在香港，一同見證了此地的變遷，也一同經歷了竹篙灣，在接受sunfai訪問聊到內地農村時，也談到她對香港「不斷的細胞化」的觀察：「與不同層級、不同地方的連結都在消失當中，這讓我很憂心」。至於近年成為焦點的香港人身分問題，她有一個答案，和一個寄語。

下周日大年初一本報不出報，今期我們預早送出李香蘭的年畫和她的一堂年畫課。她畫筆傳神，畫兔仔畫出生龍活虎，送給讀者如太陽般溫暖無比的祝福。預祝新春，平安大吉。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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